Motoboy é morto em BH por colega de trabalho ao defender irmão após briga Crime aconteceu na avenida Raja Gabáglia, no bairro Estoril, na região Oeste; suspeito fugiu após o crime Minas Gerais|Pablo Nascimento, do R7 20/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 20/04/2025 - 16h00 )

Wanderson Honorato Ferraz morreu aos 24 anos Reprodução/RECORD MINAS

Um motoboy de 24 anos, identificado como Wanderson Honorato Ferraz, foi assassinado com um golpe de faca, na noite desse sábado (19),em frente a um supermercado on-line onde trabalhava, no bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é um colega de trabalho que, segundo testemunhas, havia tido uma briga horas antes com o irmão da vítima, Washington Honorato Ferraz, que também atua como entregador no mesmo estabelecimento.

Washington contou à reportagem que discutiu com o colega, recém-contratado, porque ele não estaria seguindo as regras internas para a retirada de produtos do mercado. Pensando que a situação estava resolvida, Washington saiu para realizar entregas.

Posteriormente, Wanderson teria ido conversar com o colega para defender o irmão e questioná-lo sobre a briga. Foi nesse momento que, segundo relatos e imagens de circuito de segurança, o suspeito atacou Wanderson com um golpe de faca próximo ao pescoço. “Ele saiu para entrega e voltou com uma faca”, relata Washington.

Ao retornar de uma entrega, Washington encontrou o irmão já caído. Amigos tentaram prestar socorro, mas Wanderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. “Ele morreu nos meus braços”, lamentou Washington, descrevendo o irmão como um “homem trabalhador”.

‌



Após o ataque, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A família da vítima pede justiça. Durante o velório, o pai de Wanderson, Paulo, fez um apelo para que os amigos não tentem fazer justiça com as próprias mãos. “Acreditamos que a justiça vai ser feita”, disse, lembrando com carinho das boas lembranças do filho.

O crime chocou colegas e familiares. O velório de Wanderson, realizado neste domingo (20), na região Norte de BH, foi marcado por forte comoção.

‌



A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso e realiza buscas para localizar e prender o autor do crime.

