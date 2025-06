Motociclista morre atropelada por homem inabilitado e com sintomas de embriaguez em BH Vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos; caso é investigado Minas Gerais|Gabrielle Assis, da RECORD MINAS 22/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 22/06/2025 - 13h37 ) twitter

Vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos Reprodução/Record Minas

Uma motociclista, de 35 anos, morreu no hospital, na manhã deste domingo (22), após sofrer um acidente em uma rua do bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde de sábado (21).

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Pela imagem, é possível ver que a motociclista estava seguindo na rua Visconde de Taunay quando foi atingida por um carro que seguia na rua Gonçalves Magalhães. (Veja o vídeo)

O carro estava devagar, mas o motorista não respeitou a sinalização de parada e avançou no cruzamento. A motociclista, que estava em alta velocidade, foi atingida e arremessada para a esquina.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro não possui carteira de habilitação, estava com o documento do veículo vencido, apresentava sintomas de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

A mulher chegou a ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves, na região Norte da capital, em estado grave. Segundo os familiares, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O sepultamento vai acontecer nesta segunda-feira (23).

Ainda segundo o BO, o motorista do carro assinou um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e foi liberado.

A Polícia Civil informou que periciou o local do acidente. O corpo da vítima foi levado para o IML, onde passou pelo exame de necropsia e foi liberado aos familiares. A instituição aguarda a conclusão de laudos para determinar as circunstâncias e a causa do acidente, assim como, da morte da vítima.

Câmeras flagram atropelamento de motociclista por homem inabilitado em BH:

