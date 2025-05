Motorista alega falha em freios de carro de 1995 em acidente que matou mãe e filho no Dia das Mães Apesar do teste do bafômetro realizado no motorista ter dado negativo, a polícia confirmou que ele não possuía carteira de habilitação Minas Gerais|Do R7, com Gizelle Ferreira, da Record Minas 12/05/2025 - 12h04 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h05 ) twitter

ATROPELA MÃE E FILHO Reprodução/Record Minas

O motorista, de 54 anos que atropelou e matou mãe e filho, no último domingo (11), em Santa Luzia, na Grande BH, alegou à Polícia Militar que o sistema de freios de seu veículo — um modelo de 1995 — falhou, impedindo que ele evitasse a tragédia

Segundo a PM, o condutor afirmou que descia a rua Palmor Teixeira Viana quando perdeu o controle do carro. Ele não conseguiu frear ao chegar ao cruzamento com a rua Silva Jardim, onde o veículo atingiu mãe e filho na calçada e capotou. O carro ficou bastante destruído.

Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e seu filho, Luan Henrique Rodrigues Neves, de 9 anos, estavam voltando para casa após visitarem a mãe da vítima, que passa por tratamento contra o câncer. O impacto foi tão violento que as duas vítimas morreram no local, ainda abraçadas.

Apesar de o teste do bafômetro realizado no motorista ter dado negativo, a polícia confirmou que ele não possuía carteira de habilitação. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Santa Luzia, onde prestou depoimento.

A Prefeitura de Santa Luzia decretou luto oficial de um dia, nesta segunda-feira (12), em respeito às vítimas. Em nota, o município se solidarizou com os familiares e amigos e informou que os serviços públicos seguem funcionando normalmente.

A Polícia Civil informou que investiga o caso.

