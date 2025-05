Mãe e filho morrem atropelados em Santa Luzia no Dia das Mães Lucilene Rodrigues e seu filho, Luan, foram atingidos por um carro desgovernado enquanto caminhavam na calçada. Motorista inabilitado foi preso no local. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 11/05/2025 - 21h13 (Atualizado em 11/05/2025 - 21h13 ) twitter

Uma tragédia marcou o Dia das Mães em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (11). Lucilene Rodrigues Carneiro Neves, de 40 anos, e seu filho, Luan Henrique Rodrigues Neves, de 9 anos, morreram após serem atropelados por um carro desgovernado enquanto caminhavam na calçada da rua Silva Jardim, no bairro São Geraldo.

Rosildo Mendes Santos

Lucilene e Luan retornavam da casa da mãe de Lucilene, que está em tratamento contra o câncer, onde foram comemorar a data. Durante o trajeto, um Fiat Uno após atingir mãe e filho na calçada, capotou. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram abraçadas no local.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo, de 54 anos, perdeu o controle ao descer a rua Palmor Teixeira Viana em alta velocidade. Apesar do teste do bafômetro ter dado negativo, foi constatado que o condutor era inabilitado. Ele foi preso no local e encaminhado à delegacia.

Em solidariedade às vítimas, a prefeitura de Santa Luzia decretou luto oficial de um dia nesta segunda-feira (12). Apesar disso, os serviços públicos funcionarão normalmente.