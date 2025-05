Criança de 4 anos é arremessada do 5º andar em MG; padrasto é o principal suspeito Homem, de 25 anos, foi preso em flagrante após ser contido por vizinhos ao tentar sair do condomínio Minas Gerais|Do R7, com TV Paranaíba 11/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/05/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe da vítima relatou à polícia um histórico preocupante de “brincadeiras perigosas” praticadas pelo companheiro com o filho Reprodução/TV Paranaíba

Uma criança, de 4 anos, sobreviveu após ser jogada da janela do quinto andar de um prédio residencial, em Patos de Minas, a xx km de Belo Horizonte. O principal suspeito, o padrasto da criança, de 25 anos, foi detido por populares e preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde de sábado (10).

Conforme informações da PM, vizinhos afirmaram ter ouvido uma discussão no apartamento onde a criança residia com a mãe e o padrasto, seguida pelos gritos desesperados da criança dizendo “não, não, não”. Em seguida, um barulho forte ecoou pelo condomínio.

O menor caiu em uma área gramada entre os blocos, o que pode ter atenuado a gravidade dos ferimentos. Moradores prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(SAMU). Apesar da queda de uma altura considerável, a criança estava consciente e apresentava apenas escoriações leves e suspeita de trauma, sendo encaminhada ao Hospital Regional para avaliação.

A mãe da vítima relatou à polícia um histórico preocupante de “brincadeiras perigosas” praticadas pelo companheiro com o filho. Ela informou que a mudança para o imóvel era recente, tendo ocorrido no mesmo dia do incidente.

‌



Relatos da criança e do suspeitos à polícia

Em depoimento à Polícia Civil, que já investiga o caso como tentativa de homicídio, o menino afirmou que foi o padrasto quem o jogou da janela. Segundo a criança, o padrasto o questionou se ele queria pular e, diante da negativa, o segurou do lado de fora e o soltou.

A versão apresentada pelo suspeito diverge, que alegou queda acidental, enquanto mostrava a vista do apartamento para o enteado. No entanto, testemunhas contradizem essa versão, afirmando que o viram tentar fugir do local após o ocorrido, sendo impedido por moradores na portaria do prédio.

‌



Estado de saúde da criança

Ainda, segundo a PM, no hospital a criança foi examinada e foram descartadas fraturas, constatando apenas uma leve escoriação no queixo. O menino, acompanhado da avó materna, reiterou a acusação contra o padrasto, confirmando que foi jogado da janela após se recusar a pular.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Patos de Minas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp