Motorista com sintomas de embriaguez é presa após atropelar mulher e fugir em BH Vítima sofreu uma fratura no pé esquerdo e foi socorrida para o Hospital João 23; caso será investigado pela Polícia Civil Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 31/08/2025 - 11h14 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h43 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Motorista de 40 anos foi presa após atropelar uma mulher em Belo Horizonte.

A vítima sofreu fratura no pé esquerdo e foi socorrida para o Hospital João 23.

A motorista apresentava sinais de embriaguez e fugiu sem prestar socorro.

O caso será investigado pela Polícia Civil e a motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Vítima sofreu uma fratura no pé esquerdo e foi socorrida para o Hospital João 23 Reprodução/Record Minas

Uma motorista de 40 anos foi presa, na madrugada deste domingo (31), após atropelar uma mulher, com a mesma idade, no bairro Prado, na região Oeste de Belo Horizonte. A motorista dirigia um veículo modelo Uno e, segundo os militares que atenderam a ocorrência, apresentava sinais de embriaguez.

O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar dá conta de que a vítima estava entrando dentro de um veículo pela porta de trás, quando acabou sendo atropelada pelo veículo Uno.

Como a motorista fugiu sem prestar socorro, militares fizeram uma operação para conseguir cercá-la, o que aconteceu na avenida Francisco Sá, em frente a uma casa de shows e via bastante movimentada do bairro. Ao serem interceptados, a motorista e o passageiro que estava com ela, de 32 anos, apresentavam falas desconexas e hálito etílico. A motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi conduzida para a delegacia.

A vítima foi socorrida pelo namorado para receber atendimento médico no Pronto-socorro do Hospital João 23 com uma fratura no pé esquerdo. O caso será investigado pela Polícia Civil.

