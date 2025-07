Motorista é levado para o hospital depois de bater carro em poste na região Centro-Sul de BH Equipe dos bombeiros foi acionada e, ao chegar no local, encontrou o veículo com a carroceria amassada e teto rebaixado Minas Gerais|Do R7 06/07/2025 - 12h02 (Atualizado em 06/07/2025 - 12h02 ) twitter

Equipe dos bombeiros foi acionada por volta das 6h e, ao chegar no local, encontrou o veículo com a carroceria avariada e teto comprimido Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um homem ficou ferido depois que o carro que dirigia bateu em poste na avenida do Contorno, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (06).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 6h e, ao chegar no local, encontrou um veículo com a carroceria “bastante avariada e teto comprimido”.

Ainda segundo os bombeiros, o homem que dirigia o carro foi conduzido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital João 23.

A equipe permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que ficou responsável pela guarda do veículo.

