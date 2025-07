Mistério: polícia descobre novo vídeo que mostra pintor saindo de casa antes de sumir em Minas Reginaldo Raimundo Ferreira, de 53 anos, está desaparecido há cinco dias; bicicleta do homem foi encontrada abandonada em praça Minas Gerais|Gabriela Neves*, do R7Minas 06/07/2025 - 02h25 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h25 ) twitter

Mistério: polícia descobre novo vídeo que mostra pintor saindo de casa antes de desaparecer em MG Reprodução/RECORD

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga o desaparecimento do pintor automotivo Reginaldo Raimundo Ferreira, de 53 anos, morador da cidade de Pará de Minas, a cerca de 82 km de Belo Horizonte, no interior do estado.

O homem foi visto pela última vez na manhã do último domingo (29), quando saiu de casa de bicicleta. Desde então, a família não tem informações sobre seu paradeiro.

Uma pista intriga os investigadores: a bicicleta em que Reginaldo estava foi encontrada abandonada em uma praça da cidade, a cerca de cinco minutos da casa dele.

“A informação que a gente tem até o momento é que ele esteve lá nessa praça, deixou essa bicicleta e saiu caminhando”, explicou o delegado responsável pelo caso.

“Aparentemente, ele estava tranquilo ali naquele momento que ele deixou a bicicleta e saiu andando. Mas, nesse momento, não tem como a gente definir o que aconteceu.”, completou o investigador.

Reginaldo trabalha como pintor automotivo há 25 anos na mesma oficina. Segundo o patrão, ele nunca havia faltado sem aviso.

O desaparecimento foi percebido na segunda-feira (30), quando ele não compareceu ao trabalho. O empregador foi até a casa do funcionário, que estava trancada. A moto de uso diário de Reginaldo continuava estacionada na garagem.

Familiares afirmam que o pintor não tinha histórico de problemas pessoais, não fazia uso de medicamentos controlados e não possuía dívidas. Também não há registro de conflitos familiares ou com vizinhos.

A Polícia Militar esteve no local e a Polícia Civil deu início à investigação. Câmeras de segurança do bairro estão sendo analisadas para mapear o caminho feito por Reginaldo após deixar a bicicleta.

“A gente está tentando definir os trajetos, porque ali a gente depende muito de câmeras. E aí vamos delimitando as áreas. Até então, é o que a gente tem”, afirmou o delegado.

Segundo a família, a casa de Reginaldo estava em ordem, e nenhum objeto foi levado. Os parentes do pintor desconfiam que o desaparecimento do homem pode ter sido fruto de uma emboscada de um possível envolvimento amoroso de Reginaldo.

“Até onde chegou aos ouvidos da gente, essa suposta mulher estava em um duplo relacionamento”, afirmou Luciana, sobrinha de Reginaldo. “A gente não sabe ao certo se isso de fato é concretizado, mas tudo indica. Eu penso por mim que pode ser uma emboscada, porque não está tendo outra explicação.”, completa a mulher.

*Sob supervisão de Túlio Lopes

