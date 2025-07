Suspeita de furtar picanha em BH alega ‘dificuldades financeiras’ após ser pega pela polícia Produtos foram levados de um supermercado na região Centro-Sul e estão avaliados em R$ 1210; circuito de segurança flagrou o crime Minas Gerais|Do R7 06/07/2025 - 11h09 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h17 ) twitter

Uma mulher, de 51 anos, foi presa suspeita de furtar um supermercado em um shopping de luxo do bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (04).

A equipe de segurança do estabelecimento acionou a Polícia Militar após o responsável pelo setor observar a mulher colocando produtos em uma sacola de compras e saindo do local sem pagar.

Os fiscais seguiram a suspeita e conseguiram abordá-la na saída do shopping. Ela ainda estava com os produtos. Durante a abordagem, policiais encontraram duas peças de picanha, duas garrafas de uísque e uma creatina.

Segundo o boletim de ocorrência, o valor total dos itens é de R$ 1.210,79. Conforme o documento, as carnes custam R$ 366, as bebidas R$ 531,80 e a creatina R$ 312,99.

Ao ser questionada, a mulher afirmou que está “enfrentando dificuldades financeiras”, motivo pelo qual cometeu o furto. Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes 2, na região Leste da capital mineira.

A reportagem entrou em contato com o Diamond Mall e o Verdemar, mas ainda não teve retorno.

