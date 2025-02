Mulher é encontrada morta em estrada de terra na cidade de Contagem (MG) Vítima estava desaparecida desde o dia 12/2. A vendedora ambulante pretendia fazer renda extra nos dias de Carnaval. Ela morava com os filhos em Betim. Minas Gerais|Do R7 18/02/2025 - 03h58 (Atualizado em 18/02/2025 - 03h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo de Polliana Gonçalves da Silva, 39 foi encontrado em avançado estado de decomposição

A Polícia Civil vai investigar a morte da ambulante Polliana Gonçalves da Silva, 39, encontrada morta em um matagal, durante a noite dessa segunda-feira (17) , na Estrada Chico Mendes, região de Nova Contagem.

O corpo de Polliana estava em avançado estado de decomposição. Ela era considera desaparecida desde a última quarta-feira (12). No dia, ela fez contato com a sua filha por telefone, para acertarem dos detalhes da viagem, que fariam para a cidade de Maceió. Porém, ela não retornou mais para a sua residência.

No dia seguinte, do desaparecimento, os familiares informaram a Polícia Civil sobre o ocorrido. Além da divulgação nas redes sociais, cartazes foram fixados em diversos pontos de Betim, na tentativa de localizar a mesma.

Mas na noite dessa segunda-feira (17), cinco dias após o desaparecimento de Polliana, os familiares foram informados sobre a localização do corpo. Segundo a perícia, ela teria sido executada com cinco disparos de arma de fogo. Agora, a Polícia Civil irá buscar câmeras de segurança da região, para analisar os últimos passos, e com quem ela estava momentos antes de ser morta.