Mulher mata a filha de sete anos e depois tenta tirar a própria vida para se vingar do ex-marido em MG Autora, de 31 anos, usou as redes sociais para se despedir da família, dando conta que praticaria um crime Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 03/07/2025 - 07h20 (Atualizado em 03/07/2025 - 07h21 )

Uma equipe do SAMU socorreu a mulher; ela estava com vários ferimentos, principalmente, nos pulsos, mas sobreviveu Reprodução/Record Minas

Inconformada com o fim do relacionamento com o ex-marido, uma mulher de 31 anos matou a própria filha de 7 anos do casal e ainda tentou tirar a própria vida, nessa terça-feira (1), em Leopoldina, na Zona da Mata, a 320 km de Belo Horizonte.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, principalmente, quando o crime ocorreu. Segundo a Polícia Militar, por volta de 18h49 de segunda-feira (30), o pai da criança, um homem de 40 anos, recebeu uma ligação da mulher, pedindo para reatar o relacionamento. Diante da negativa dele, a mulher colocou a menina no telefone e disse que “estava partindo para o mundo das neves”.

Ainda segundo a PM, no mesmo dia, porém num horário mais tarde, a mulher usou as redes sociais para se despedir da família, dando conta que praticaria um crime. Na manhã seguinte, o pai da suspeita foi até a casa da filha e encontrou o imóvel trancado. Precisou arrombar uma porta. Encontrou a mulher e a neta desacordadas na cama. Pegou a neta no colo e seguiu para a Casa de Caridade Leopoldinense. Com vários ferimentos de faca, a menina não resistiu.

Uma equipe do SAMU socorreu a mulher para a mesma unidade de saúde. Ela estava com vários ferimentos, principalmente, nos pulsos, mas sobreviveu. Os PMs foram até o hospital e ela revelou que dopou a filha, depois asfixiou a menina e deu um golpe de faca. A faca usada no crime foi encontrada na casa, assim como uma carta revelando detalhes do crime.

‌



Após receber alta, a suspeita foi conduzida ao sistema prisional da cidade. A menina foi enterrada na noite dessa terça-feira (1). A suspeita é a de que a menina tenha sido morta entre a noite de segunda-feira e a manhã seguinte. Um laudo da perícia deve esclarecer quando tudo aconteceu.

