Polícia prende homens que soltaram pitbull e tentaram matar militares na Grande BH

Dois homens foram presos, na madrugada de terça-feira (1°), por suspeita de tentar matar quatro policiais militares em Esmeraldas, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Os suspeitos, de 22 e 32 anos, são cunhados e integrariam uma organização criminosa que controla o tráfico de drogas no bairro Novo Retiro, chamada “Tropa do B”. Durante uma operação policial, eles atiraram em direção aos militares e soltaram um cachorro da raça pitbull para atacá-los.

Segundo o boletim de ocorrência, durante um patrulhamento de rotina, os militares receberam uma denúncia anônima de que três homens estavam em uma casa, na avenida das Palmeiras, organizando entorpecentes para vender. Um deles estaria fazendo a segurança armada do grupo, especialmente devido a um conflito entre facções na região.

Ao verem os militares chegando, um dos suspeitos - o de 22 anos - fugiu a pé. Ele pulou o muro de uma casa vizinha e, já dentro do lote, disparou duas vezes contra os PMs. Dois militares revidaram, mas o jovem conseguiu fugir ao pular o muro mais uma vez. Uma operação foi montada para tentar encontrá-lo, envolvendo equipes do GER, Rotam e o helicóptero Pegasus.

Enquanto os suspeitos eram procurados, a PM voltou na casa e apreendeu 78 pinos de cocaína, 52 pedras de crack e 2 porções de maconha. Em seguida, eles receberam a informação de que os suspeitos tinham ido até o bairro Nova Contagem, em Contagem, em uma moto cinza. Os policiais fizeram um bloqueio e conseguiram localizar a motocicleta.

Durante o cerco, o suspeito tentou fugir por um beco e, ao receber ordem de parada, dois tiros foram disparados contra os policiais. Mas não deu para ver quem havia disparado. Nesse momento, um dos suspeitos soltou um pitbull e mandou o cachorro atacar os policiais. O PM deu seis tiros no cachorro para se defender. Os dois foram presos.

Segundo a PM, os suspeitos seriam os responsáveis por gerenciar o dinheiro no Pix da organização criminosa “Tropa B”, atuante no bairro Novo Retiro, em Esmeraldas. O jovem de 22 tem uma extensa ficha criminal, com crimes por homicídio tentado contra PM, estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

