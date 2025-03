Mulher morre em incêndio na capital Vítima de 40 anos morreu dentro da residência, que fica na Avenida Tereza Cristina Minas Gerais|Túlio Lopes, da Record Minas 16/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 16/03/2025 - 10h47 ) twitter

Corpo da vítima foi encontrado carbonizado

Uma mulher de 40 anos morreu durante um incêndio que ocorreu na noite desse sábado (15), no bairro Vila Calafate, região Oeste de BH. De acordo com o Corpo de Bombeiros, vizinhos no aglomerado relataram ter avistado um grande volume de fumaça escura saindo de dentro do imóvel e também ouvido vários estouros. Quando os Bombeiros chegaram ao local, a residência já estava tomada pelo incêndio. As chamas foram controladas em torno das 20 horas. As equipes utilizaram cerca de 500 litros de água.

A PM foi acionada em apoio para isolamento do local e controle da circulação de pessoas nas mediações. Após o rescaldo, ao realizarem a varredura pela casa, militares dos Bombeiros encontraram um corpo carbonizado. Uma pessoa que estava no local se identificou como morador do lugar e informou que a vítima fatal seria sua esposa. Ele acrescentou que a mulher estaria sozinha no momento do ocorrido.

A Defesa Civil também foi chamada para avaliação dos danos estruturais provocados pelo fogo na edificação.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.