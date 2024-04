"Ninguém aguenta mais quem fica em cima do muro", diz Bruno Engler (PL) sobre eleições em BH

Alto contraste

Candidato ficou em 2º lugar na última eleição para prefeitura

O deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, acredita que o apoio recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo senador Cleitinho e pelo deputado federal Nikolas Ferreira será determinante na corrida eleitoral na capital mineira.

“Este ano vamos ter a oportunidade de dialogar com todos os eleitores e, além disso, eu conto com apoio importantíssimos. Com esses três apoios, eu acredito que vou conseguir levar as minhas ideias, as minhas propostas e convencer o eleitor belo-horizontino que a nossa candidatura é o melhor caminho”, a declaração foi feita durante participação no quadro MGR na Política, do MG Record, nesta segunda-feira (19).

Em pesquisa exclusiva, encomendada pela Record Minas, ao Instituto Real Time Big Data, o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o senador Carlos Viana (Podemos) aparecem empatados tecnicamente na disputa. Seguidos por Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT), que também aparecem empatados.

O deputado comentou sobre o cenário de polarização vivido pela política no país. “Eu acho que essa polarização veio para ficar no sentido que ninguém aguenta mais quem fica em cima do muro. Ou você é uma coisa, ou outra. É importante você ter posição. A gente vai fazer uma campanha propositiva, apresentar projetos para BH, mas vamos deixar bem claro nossos valores e o que a gente representante” disse.

O deputado é o terceiro a participar de uma série de entrevistas, feitas pela Record Minas, com os quatro primeiro colocados na pesquisa divulgada no dia 12 de março. O primeiro foi o deputado federal Rogério Correira (PT), seguido pelo senador Carlos Viana (Podemos). O prefeito Fuad Noman (PSD), que aparece em terceiro lugar na pesquisa, se recusou a participar.

O candidato criticou a situação do transporte público na capital mineira e o posicionamento da gestão atual em relação ao problema.

"É importante ressaltar que a Câmara de BH aprovou mecanismos de controle e a prefeitura precisa trabalhar para que esses mecanismos sejam respeitados e que as empresas de ônibus cumpram com tudo aquilo que elas se comprometem a fazer. É muito fácil você assinar o contrato, pegar o dinheiro de subsídio da prefeitura, pegar o dinheiro da passagem e não entregar o serviço devido. É preciso, por parte da prefeitura, exigência de serviço de qualidade, e acho que isso está faltando”, falou o deputado.

Engler cumpre o segundo mandato como deputado estadual. Na última eleição, foi o parlamentar mais votado na história de Minas, com mais de 600 mil votos. Em 2020, ele concorreu para a prefeitura da capital mineira e ficou em segundo lugar, com 9,95% dos votos.

O candidato também comentou sobre a epidemia de dengue na capital, os problemas no transporte público, as constantes enchentes que acontecem na cidade e a mineração na Serra do Curral. Confira a entrevista na íntegra: