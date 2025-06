Onça-parda invade condomínio de luxo e mobiliza Corpo de Bombeiros em Uberlândia (MG) Viaturas da corporação estão no local para fazer a captura do animal; onça será encaminhada a uma área de preservação ambiental Minas Gerais|Do R7 02/06/2025 - 10h12 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h12 ) twitter

Reprodução/Record Minas

O Corpo de Bombeiros trabalha no resgate de uma onça-parda em um condomínio de luxo de Uberlândia, a 537 km de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (020. Viaturas da corporação estão no local para fazer a captura do animal.

A onça foi avistada no Condomínio Jardins Roma, no bairro Nova Uberlândia. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que ela pula o muro e entra no local. A administração emitiu um alerta aos moradores sobre a presença do felino.

O condomínio pediu que os moradores evitem áreas externas e que mantenham a atenção redobrada até que a situação seja controlada. O animal foi encontrado na alameda dos Acaris.

“A situação está sob controle, e estamos trabalhando juntamente com o Corpo de Bombeiros para garantir que o animal seja removido de maneira segura e adequada”, informou o condomínio.

Após o resgate, a onça será encaminhada a uma área de preservação ambiental.

Veja o circuito de segurança que flagrou a onça pulando o muro:

