Ônibus de viagem atinge torre de energia e via em Contagem(MG) é interditada Segundo o Corpo de Bombeiros, acidente ocorreu por volta de 15H; não há registro de feridos Minas Gerais|Bruno Paz, da RECORD MINAS* 28/05/2025 - 16h47 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h47 )

Equipes da companhia energética trabalham no local Redes Sociais

Um ônibus de viagem bateu em uma torre de transmissão de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (28), no cruzamento entre a avenida Babita Camargos e a rua Osório de Morais, no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não há registro de vítimas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, com a batida do ônibus, danos foram registrados na estrutura da torre, além de pequenos focos de incêndio e uma explosão nos fios de alta tensão. Houve também vazamento de um líquido vindo do veículo. Equipes especializadas em atendimento a produtos perigosos foram acionadas para controle da substância vazada.

A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informou que o acidente provocou falta de energia em bairros de Belo Horizonte, Contagem, Sabará, Santa Luzia, e Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. As regiões mais afetadas na Capital foram Centro-Sul e Oeste. Em nota, a Cemig pontuou que o serviço de baixa tensão foi restabelecido rapidamente nessas regiões. Equipes da companhia atuam na manutenção da torre afetada.

Segundo informações da Transcon (Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem), a torre está com alto risco de tombamento, a via foi interditada nos dois sentidos. A recomendação é de que motoristas evitem o local.

*Sob supervisão de Bruno Menezes

