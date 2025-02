Ônibus tomba, deixa um morto e dezenas de feridos no interior de Minas Vítimas trabalhavam em jazida de minério e voltavam para casa quando aconteceu acidente, na noite desta quinta-feira (6) Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos, da Record Minas 06/02/2025 - 22h33 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h32 ) twitter

Trabalhadores voltavam de jazida de minério quando ônibus tombou

Um trabalhador de 43 anos morreu e ao menos 30 ficaram feridos após um acidente com o ônibus em que viajavam, por volta de 18h desta quinta-feira (6), em uma estrada de terra conhecida como Caraça, no bairro Sumidouro, em Santa Bárbara, na região Central de Minas, a 109 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o motorista teria perdido os freios e não conseguiu parar o coletivo, que tombou. O choque provocou vários ferimentos nas vítimas. Eles receberam os primeiros socorros de equipes do grupo Resgate Estrada Real e bombeiros de São Gonçalo do Rio Abaixo e João Monlevade. Os feridos foram conduzidos para hospitais de Barão de Cocais e Santa Bárbara.

A perícia foi acionada ao local. O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil de Itabira.

As vítimas são funcionários da empreiteira Skava e prestavam serviço em uma jazida da mineradora Anglo Gold. Eles haviam deixado o trabalho e voltavam para casa quando aconteceu o acidente. Em nota, a Skava-Minas informou que “está tomando as medidas de suporte necessárias, como oferecer acompanhamento médico e psicológico”.

A reportagem também entrou em contato com a Anglo Gold, mas ainda não obteve retorno.

Confira a nota na íntegra:

“A Skava-Minas esclarece que, na tarde desta quinta-feira (6), ocorreu um acidente com o ônibus da empresa que transportava seus funcionários. Eles voltavam de uma unidade da AngloGold Ashanti, localizada no distrito de Brumal, em Santa Bárbara. Uma pessoa morreu e cerca de 30 ficaram feridas. A empresa lamenta profundamente a perda e manifesta suas mais sinceras condolências à família da vítima e a todos os colaboradores envolvidos.

Para garantir o melhor atendimento aos feridos e todo apoio e solidariedade à família do colaborador que faleceu, a empresa está tomando as medidas de suporte necessárias, como oferecer acompanhamento médico e psicológico. A empresa reitera seu compromisso de colaborar integralmente com as autoridades para a apuração das causas do acidente.”