Operação busca drogas K em presídios da Grande BH

A Polícia Penal de Minas Gerais realiza, na manhã desta terça-feira (7), uma operação em presídios da região metropolitana de Belo Horizonte para combater a disseminação da droga K, conhecida como a “droga Zumbi” que, apenas neste ano, pode ter causado morte de pelo menos 14 detentos. A operação se concentra nos presídios Inspetor José Martinho Drumond e Antônio Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves.

A última morte foi registrada no dia 19 de abril deste ano, no presídio Dutra Ladeira. O detento Elias Martins da Silva foi levado no dia 16 de abril para o Hospital São Judas Tadeu e morreu três dias depois. A suspeita é que ele tenha tido uma overdose por conta do uso da droga K.

Dois diretores do presídio José Martinho Drumond foram exonerados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). As exonerações ocorreram sete dias depois de a Record Minas revelar que detentos teriam morrido após o consumo da droga K4 dentro do presídio. O Governo de Minas, no entanto, na época, afirmou que as exonerações não possuíam ligação com o caso.

As drogas K se dividem em K2, K4 e K9. As diferenças dizem respeito especialmente à apresentação e a outras substâncias associadas à droga sintética feita em laboratório. Quando ela é borrifada em papel, é chamada de K2; quando aparece junto com tabaco, para o fumo, é conhecida como K4; e, quando é borrifada em porções de outras drogas, que podem ser cocaína ou maconha, é chamada de K9. Esse uso em conjunto com a maconha é outra associação que pode ter levado a droga a ser chamada de “supermaconha”.

As ações dos entorpecentes são devastadoras, podem durar horas e, até mesmo, levar à morte.

