Operação da PF cumpre mandado contra suspeito de ser autor de publicações racistas e nazistas em Montes Claros (MG) Homem tem 21 anos e utilizaria as redes sociais para espalhar os conteúdos Minas Gerais|Bruno Menezes, da RECORD MINAS 06/05/2025 - 09h34 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h34 )

Se condenado por crime de racismo, o homem pode pegar até cinco anos de prisão Polícia Federal / divulgação

A residência de um homem de 21 anos, em Montes Claros, a 421 km de Belo Horizonte, foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (6). Ele é suspeito de cometer crimes cibernéticos propagando ódio no ambiente virtual por meio de publicações com conteúdos racistas, transfóbicos e de apologia ao nazismo.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em 2024 a partir de informações fornecidas por uma ONG que atua no monitoramento e combate a crimes cibernéticos. Durante a ação, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que passarão por perícia técnica para apurar os fatos.

O suspeito poderá responder pelo crime de racismo, com pena de até cinco anos de reclusão.

