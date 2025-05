Operação prende 12 integrantes de quadrilha suspeita de tráfico e homicídios em Belo Horizonte Ação também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão; foco da operação foi o Conjunto Taquaril, na região Centro-Sul Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 29/05/2025 - 09h24 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação também cumpriu 17 mandados de busca e apreensão; foco da operação foi o Conjunto Taquaril Reprodução/PCMG

Policiais civis cumprem, na manhã desta quinta-feira (29), mandados de prisão contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Até o momento, 12 pessoas foram presas preventivamente.

A operação, batizada como Cerberus, teve o foco no Conjunto Taquaril. A investigação durou mais de sete meses e identificou um sofisticado esquema criminosos. Os suspeitos dividiam as tarefas e trabalhavam com hierarquia estruturada. Eles são apontados como responsáveis por diversos homicídios que impactaram gravemente a ordem pública.

Segundo o porta-voz da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado Saulo Castro, o nome foi escolhido para simbolizar o papel da polícia na contenção da criminalidade e na proteção da sociedade.

Durante a operação também foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Aproximadamente 120 policiais participaram da ação, que teve apoio de unidades especializadas.

‌



Foram mobilizados policiais do COE (Departamento Estadual de Operações Especiais e da Coordenadoria de Operações Estratégicas), por meio do Core (Coordenações de Recursos Especiais), CAT (Aerotática) e da COC (Operações com Cães).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp