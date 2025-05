Operador de máquina morre soterrado após desabamento de barranco em obra em BH Causas do deslizamento ainda serão apuradas e a área permanece isolada para os trabalhos de resgate e perícia Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS 12/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h27 ) twitter

Operador de máquina morre soterrado após desabamento de barranco em obra em Belo Horizonte

Um operador de máquina morreu soterrado no início da tarde desta segunda-feira (12), após o desabamento de um barranco durante uma obra em uma residência no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O acidente aconteceu por volta das 16h, na Rua Maria Perez Ballesteros. O quarteirão foi interditado no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador operava um equipamento pesado, quando a máquina deu problema e no momento que ele desembarcou para checar o que era a terra cedeu, soterrando-o completamente.

Equipes dos bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegarem no local, constataram que o operador já estava sem vida.

De acordo com os militares, a obra acontecia na parte frontal de um lote residencial onde havia escavações em andamento. Para permitir o acesso ao corpo da vítima, os bombeiros iniciaram trabalhos de escoramento do barranco, garantindo a segurança da equipe de resgate.

A Defesa Civil de Belo Horizonte também foi acionada e deslocou uma equipe técnica para avaliar as condições estruturais da obra e os riscos no entorno do imóvel.

As causas do deslizamento ainda serão apuradas, e a área permanece isolada para os trabalhos de resgate e perícia.

O Corpo de Bombeiros permanece atuando no local do acidente, enquanto os trabalhos da perícia técnica estão em andamento.

Como medida preventiva, a Defesa Civil notificou um morador vizinho para que evite o uso do corredor de passagem até que uma nova vistoria seja realizada.

