Governo Federal estuda saída de comitiva brasileira em Israel pela Jordânia, conta prefeito de BH Chefe do executivo municipal e outros representantes políticos precisaram se abrigar em um bunker após ataques do Irã ao país Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 15/06/2025 - 13h21 (Atualizado em 15/06/2025 - 13h21 )

Damião e outros representantes políticos precisaram se abrigar em um bunker para se protegerem de ataques do Irã ao país Reprodução/Redes Sociais

O Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), continua isolado em território israelense. Desde a sexta-feira (13), o chefe do executivo municipal e outros 17 representantes políticos brasileiros precisaram se abrigar em um bunker para se protegerem de ataques do Irã ao país. Neste domingo (15), o político tranquilizou a população e informou que o governo brasileiro trabalha em uma alternativa para a comitiva deixar Israel por terra até a Jordânia.

“Já há conversas e tratativas com o Governo de Israel e depende agora de segurança, para que a gente possa deixar o local onde a gente está, que estamos seguros aqui, para irmos até a fronteira da Jordânia e, ali, seguiríamos para o Brasil’, detalhou Damião.

Os detalhes da tratativa foram repassados à Damião pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. “[Quero] agradecer a intervenção do Governo Federal, hoje recebi a ligação da ministra Gleisi Hoffmann mostrando o cuidado que o Governo Federal está tendo em tentar, de alguma forma, nos levar de volta para o nosso país”, declarou.

O grupo ainda não tem data definida para deixar Israel, já que precisa de condições seguras para percorrer o trajeto. “Acredito que isso pode acontecer nas próximas horas ou nos próximos dias. [Quero] dizer a todos que a gente está bem, tudo tranquilo”, explicou.

Damião integra uma delegação oficial que viajou à região para conhecer tecnologias de segurança urbana. Segundo o prefeito, o grupo está abrigado em um campus universitário na cidade de Kfar Saba, a cerca de 20 km de Tel Aviv, onde acontecem os bombardeios. O local conta com dormitórios e bunkers subterrâneos. “Estamos seguros por enquanto. Quando a sirene toca, temos cerca de um minuto e meio para descer ao abrigo. Ficamos lá até passar o alerta, geralmente cerca de 40 minutos”, explicou Álvaro.

A rotina de tensão afeta não só o descanso, mas toda a programação da comitiva, que tinha como objetivo participar de uma feira tecnológica. “Viemos para conhecer tecnologias de segurança urbana e de cidades inteligentes. Não esperávamos vivenciar na prática esse cenário. É algo que só víamos em filmes”, desabafou o prefeito.

Fontes no Itamaraty informaram que o órgão está em contato com as autoridades israelenses e com os políticos brasileiros, acompanhando a situação. Ainda não há informações sobre a repatriação da comitiva, seja via terrestre ou aérea.

Ataque ao Irã

Na noite desta quinta-feira (12), o governo de Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã. O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.

A alegação das Forças de Defesa de Israel é de que o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”. Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje à noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.

O contra-ataque do Irã aconteceu nesta sexta-feira (13), com informações de feridos veiculadas pela imprensa local.

