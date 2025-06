PF realiza operação em Minas por simulação de sequestro de candidatos durante eleições de 2024 Segundo as investigações, os então candidatos a prefeito e vereador de Senador José Bento (MG( teriam simulado o próprio sequestro às vésperas do primeiro turno Minas Gerais|Do R7 09/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Objetivo da simulação seria gerar comoção popular e obter vantagem eleitoral Folha Dirigida

A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (9), a Operação Marco Zero, que investiga um suposto sequestro forjado envolvendo dois candidatos nas eleições de 2024 no município de Senador José Bento, a 420 km de Belo Horizonte. A ação cumpre 10 mandados judiciais expedidos pelo juízo eleitoral da comarca de Pouso Alegre, sendo oito de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Segundo as investigações, os então candidatos a prefeito e vereador de Senador José Bento teriam simulado o próprio sequestro, com apoio de terceiros, às vésperas do primeiro turno do pleito. O objetivo seria gerar comoção popular e obter vantagem eleitoral. Eles teriam permanecido ocultos por mais de 24 horas.

Inicialmente apurado pela Polícia Civil, o caso foi encaminhado à Polícia Federal devido à natureza eleitoral do crime. Os mandados estão sendo cumpridos em cinco cidades: Congonhal, Senador José Bento, Ibitiura de Minas, Andradas (MG) e Siqueira Campos (PR).

O nome da operação faz referência ao local onde foi encontrado o veículo usado pelos supostos sequestrados, ponto considerado o “marco zero” da investigação.

‌



A Polícia Federal segue com a apuração dos fatos, e os nomes dos investigados ainda não foram divulgados oficialmente.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp