Veja o que se sabe sobre caso de agressão de criança confundida com 'bebê reborn' em BH Bebê foi agredida na cabeça, causando um inchaço atrás da orelha direita; o suspeito foi contido por populares e preso pela Polícia Militar Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 )

O suspeito teria confundido a recém-nascida com um “bebê reborn” e desferiu um tapa na cabeça da vítima. Folha Vitória

A Polícia Civil investiga o caso de um homem, de 36 anos, que foi preso após agredir uma bebê de quatro meses na noite da última quinta-feira (5), na Praça da Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. O suspeito teria confundido a recém-nascida com um “bebê reborn” e desferiu um tapa na cabeça da vítima, causando um inchaço atrás da orelha direita. O homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

À Polícia, a mãe contou que estava lanchando em um food truck, na companhia da filha e do pai da bebê. Ela disse que quando já estava indo embora, um homem desconhecido que estava na fila do estabelecimento para ser atendido começou a brincar com a criança.

De repente, o suspeito perguntou ao pai se a menininha era um “bebê reborn”. O pai negou e o desconhecido afirmou que a criança era sim um “bebê reborn”. Nesse momento, o homem desferiu um tapa de mão aberta na cabeça da criança, gerando a revolta dos populares que presenciaram a cena.

A população conteve o autor e acionou a PM. Antes da viatura ser enviada ao local, uma equipe de patrulhamento passou pela avenida e foi chamada pelas testemunhas. Diante da situação, os militares deram voz de prisão para o autor.

‌



O suspeito confessou a agressão aos militares. Ele contou que bateu na bebê porque a mãe queria ter preferência na fila do lanche, o que o revoltou e fez com que ele, de forma consciente, agredisse a criança. O homem ainda alegou que usa remédio controlado e fez uso de bebida alcoólica naquela noite. No entanto, a PM afirma que ele apresentava estar sóbrio durante toda a ação.

A criança foi levada para ser atendida no Hospital João 23, no centro da capital mineira, e recebeu alta na manhã desta sexta-feira (06). Aos militares, os médicos afirmaram que uma agressão como essa em um bebê de quatro meses pode causar perigo à integridade física da criança, especialmente porque foi na região da cervical.

‌



Após ser preso, o autor foi encaminhado para a UPA Centro-Sul, já que ele apresentava escoriações nos braços e cotovelos causadas no momento em que ele foi contido pelos populares. O homem foi atendido e liberado em seguida. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Atendimento a Mulher, a Criança e ao Adolescente, onde segue à disposição da Justiça.

A juíza da Central de Audiência de Custódia solicitou ao hospital, com máxima urgência, informações sobre o estado de saúde da vítima, por ser necessário para a audiência de custódia do suspeito, que foi agendada para este sábado (07).

‌



A família da bebê atingida, muito abalada pelo ocorrido, não quis gravar entrevista.

