PM reformado é preso após atirar em bola durante confusão com vizinhos em Belo Horizonte Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado à Polícia Militar e está à disposição da justiça; caso segue em investigação Minas Gerais|Do R7, com RECORD MINAS 04/03/2025 - 15h02 (Atualizado em 04/03/2025 - 15h02 )

Policial está à disposição da justiça; caso segue em investigação Reprodução/RECORD MINAS

Um policial militar reformado foi preso pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, na noite desta segunda-feira (03), no bairro Santa Cecília, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele se envolveu em uma confusão com vizinhos e furou a bola de um adolescente com três tiros.

De acordo com o relato das vítimas no boletim de ocorrência, os adolescentes brincavam com a bola na rua Ipê Florido quando a irmã do policial, identificada como Edvânia Fátima Pereira, pegou o brinquedo e jogou na casa dela.

Dois adolescentes teriam pedido a bola de volta, mas Edvânia negou. Durante a confusão, ela teria apontado o dedo, discutido com as pessoas que estavam na frente da casa e agredido um dos adolescentes com um soco. O irmão dela teria chegado pouco tempo depois, com uma arma em punho, e ameaçado os vizinhos que estavam no local. Nesse momento, ele teria furado a bola com os tiros.

Após os disparos, algumas pessoas correram. Segundo o boletim de ocorrência, um dos adolescentes continuou no local, até que foi ameaçado pelo policial e voltou para casa.

O coronel preso apresentou uma versão diferente aos policiais. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Ederson da Cruz Pereira recebeu uma ligação da irmã pedindo ajuda e contando que vizinhos estavam esmurrando o portão da casa.

Segundo o suspeito, quando estava a caminho da casa da irmã, ele acionou a Polícia Militar por meio de base comunitária móvel da região. De acordo com o policial reformado, seriam 15 pessoas ameaçando a Edvânia. Ele teria se identificado como policial e pedido que todos se afastassem da irmã. Pereira disse que as pessoas recuaram, mas ameaçaram invadir a casa. Por isso, ele teria feito os disparos.

A perícia compareceu ao local. Segundo a Polícia Civil, o policial foi encaminhado à PM (Polícia Militar) e está à disposição da justiça. Os adolescentes, de 14 e 17 anos, foram acompanhados pela mãe de um deles à delegacia. Eles foram ouvidos e liberados.