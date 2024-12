Podcast da RECORD MINAS recebe menção honrosa em prêmio nacional de jornalismo Episódios reconhecidos abordam depressão e suicídio infanto juvenil; especial traz o relato pessoal de uma das produtoras das reportagens e entrevistas com especialistas no tema Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 02/12/2024 - 18h34 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Podcast da RECORD MINAS é menção honrosa em prêmio nacional de jornalismo Divulgação/RECORD MINAS

O podcast Repórter RECORD MINAS foi reconhecido com menção honrosa no 5º Prêmio IREE de Jornalismo. Os episódios abordam depressão e suicídio infanto juvenil. O comunicado com a lista de premiados foi divulgado na tarde desta segunda-feira (02). (Ouça abaixo)

O trabalho foi dividido em cinco episódios e faz um alerta sobre o aumento de casos de suicídio entre crianças e adolescentes. Para a produção, foram seguidas as orientações do CVV (Centro de Valorização da Vida) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) para a abordagem do tema.

O especial traz o relato pessoal da jornalista Nalu Saad, da RECORD MINAS, uma das produtoras das reportagens. Ela se dedica ao tema desde que se envolveu com o assunto em busca da recuperação da filha adolescente.

Além do relato pessoal dela, os episódios trazem também entrevistas com crianças e famílias atingidas pela depressão, além de explicações e orientações das maiores especialistas do país no assunto. O programa destaca como a doença se instalou na sociedade, independente de classe social ou região.

‌



O IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa) é uma entidade privada, sem fins lucrativos. O instituto destaca que é financiado totalmente por seus associados, sem participação de governos e organizações públicas.

Os episódios também foram medalha de prata no prêmio da Fundação José Luiz Egydio Setúbal, concedido no início de novembro, e venceu o 1º lugar no Prêmio Internacional de Jornalismo Save the Children, concedido pelo escritório da América Latina e Caribe da instituição.

‌



Os podcasts estão disponíveis nos principais tocadores de áudio e no Portal R7. A produção e reportagem é de Nalu Saad. O jornalista Pablo Nascimento foi o responsável pela edição do roteiro. O jornalista Lucas Eugênio assina a edição de áudio.

Ouça os episódios da série vencedora:

‌



Ep. 1 - Casos de suicídio entre crianças e adolescentes acendem alerta

Ep. 2 - Após perder a filha adolescente para a depressão, mãe faz campanhas contra o suicídio

Ep. 3 - Depressão na infância e adolescência: culpa de quem?

Ep. 4 - E quando brincar perde a graça? Meninas lutam contra a depressão desde os 11 anos de idade

Ep. 5 - Depressão na infância: quem salvará nossas crianças?