Polícia confirma que corpo encontrado em mata de Pará de Minas (MG) é de pintor desaparecido Cadáver foi localizado em uma área de mata após denúncias anônimas; polícia investiga caso Minas Gerais|Rosildo Mendes, da Record Minas 11/07/2025 - 11h33 (Atualizado em 11/07/2025 - 11h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo parentes, Reginaldo era um homem tranquilo, reservado e sem histórico de conflitos Reprodução/Record Minas

O Instituto Médico Legal (IML) de Betim confirmou para a família que o corpo encontrado na manhã dessa quarta-feira (9), em Pará de Minas, a 75 km de Belo Horizonte, é de Reginaldo Raimundo Ferreira, de 53 anos. Conhecido como “Vá”, o pintor automotivo estava desaparecido desde o dia 28 de junho.

O cadáver foi localizado em uma área de mata na rua Celso Alves, no bairro Alto São Luiz, após denúncias anônimas. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil atuaram no resgate.

No dia do desaparecimento, Reginaldo saiu de casa de bicicleta, levando uma mochila nas costas. A bicicleta foi encontrada horas depois, abandonada em uma praça da cidade, o mesmo local onde familiares chegaram a fixar uma faixa com a foto dele, na esperança de obter respostas.

Câmeras de segurança flagraram Reginaldo circulando por ruas de Pará de Minas. Em uma das imagens mais recentes, ele aparece com um objeto não identificado no braço, fato que levantou ainda mais questionamentos por parte da família.

‌



Segundo parentes, Reginaldo era um homem tranquilo, reservado e sem histórico de conflitos. Todos os seus pertences continuaram em sua casa, inclusive a motocicleta que usava com frequência. A ausência dele no trabalho, percebida já na segunda-feira (29), acendeu o alerta. O patrão e amigo de longa data, Ricardo, foi quem registrou o boletim de ocorrência. “Ele nunca sumiria assim. É um cara correto, de confiança”, declarou.

A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias da morte.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp