Polícia investiga assassinato de rapper em Belo Horizonte Segundo a Polícia, Matheus Gomes discutia com uma ex namorada quando dois homens em uma moto vermelha o surpreenderam Minas Gerais|Antonio Paulo, da Record Minas 16/04/2025 - 07h54 (Atualizado em 16/04/2025 - 07h57 )

Músico foi morto a tiros após discussão no final da tarde deste domingo (13) em Belo Horizonte Divulgação/Instagram/@Bertioli

A Polícia Civil de Minas Gerais vai investigar a morte de um rapper, assassinado no final da tarde deste domingo (13) no bairro Jonas Viega, na região leste de Belo Horizonte. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, Matheus Silva Gomes, de 30 anos, foi morto a tiros na rua Carlos Santos Torres. Matheus Gomes é o Rapper Bertioli, um dos nomes marcantes da cena RAP da regional leste da capital mineira.

Segundo a Polícia, ele discutia com uma ex namorada, de 23 anos, quando dois homens em uma moto vermelha o surpreenderam. O homem que estava na garupa da moto desceu do veículo armado e atirou várias vezes. Matheus Silva tentou fugir, correndo para uma das casas da rua. Mesmo baleado, ele pulou telhados de vizinhos. A perseguição persistiu, até Matheus ser alcançado no quintal de uma casa, onde foi assassinado.

Para a Polícia, a ex namorada afirmou que o motivo do encontro era o pagamento uma dívida de R$100 que devia ao rapper. Durante a discussão ela afirma que sofreu uma cabeçada do cantor. Testemunhas no local, que não quiseram se identificar, deram outra versão para o fato. Afirmam que a ex namorada é moradora do Aglomerado da Serra, e que devia ao cantor R$ 3 mil.

Matheus foi atingido por três disparos, um no peito, outro no ombro e outro no quadril. No local do crime, foram recolhidos 13 munições calibre 9 milímetros, 11 deflagrados e 2 intactos.

Até o momento, ninguém foi preso.

Quem é o Rapper

Matheus Gomes é dono dos hits Catarse, Clima de Favela, com músicas que juntas somam mais de meio milhão de visualizações no Youtube. Nas redes sociais, há fotos com artistas de alcance como mano Brow, líder dos Racionais MC.

Devido a Dia e Semana Estadual do Hip Hop, na Comissão da Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a deputada estadual Andreia de Jesus (PT) pediu um minuto de silêncio pela morte do artista.

