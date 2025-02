Polícia prende suspeito de causar acidente que matou 39 na BR-116, em MG Segundo a investigação, o motorista da carreta estava dirigindo sob efeito de álcool e drogas Minas Gerais|Janaina Veloso* 21/01/2025 - 14h37 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h01 ) twitter

Juiz decreta prisão de motorista de carreta que causou tragédia com 39 mortos em Teófilo Otoni (MG) Reprodução/RECORD MINAS

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu, nesta terça-feira (21), o motorista suspeito de causar o acidente entre carreta e ônibus que matou 39 pessoas, na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

O juiz Danilo de Mello Ferraz, da 1ª Vara Criminal de Teófilo Otoni autorizou a prisão mais de um mês após a tragédia, com base em novas evidências que surgiram durante as investigações.

As informações iniciais apontam que o acidente aconteceu quando um bloco de granito transportado pela carreta se desprendeu do veículo e atingiu o ônibus, que seguia no sentido oposto.

As investigações apontaram também que o motorista do caminhão estava dirigindo em alta velocidade – a 90 km/h, onde o limite na via era de 80 km/h. Além disso, ele não permaneceu no local do acidente, o que também foi um fator relevante na decisão do juiz.

‌



O magistrado destacou o sobrepeso da carga, que totalizava 68 toneladas, enquanto cada reboque da bitrem deveria transportar no máximo 30 toneladas.

A decisão da prisão também leva em consideração que o motorista havia ignorado a necessidade de descanso adequado e estava utilizando substâncias entorpecentes, o que, segundo o juiz, configura um “dolo eventual” – quando a pessoa assume conscientemente o risco de sua ação. De acordo com a investigação, o motorista estaria sob efeito de álcool, cocaína e ecstasy.

‌



A causa do acidente segue em investigação. A reportagem procurou a defesa do motorista Arilton Bastos Alves e aguarda retorno. Inicialmente, os advogados do suspeito alegaram que o acidente teria sido causado depois que um dos pneus do veículo estourou.

*Estagiária sob supervisão de Pablo Nascimento.

