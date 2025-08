Policial penal, dupla do agente morto em hospital de BH, se apresenta à corregedoria De acordo com a Sejusp, a escolta do detento deveria ser feita por dois agentes; o policial foi morto com dois tiros pelo preso Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 06/08/2025 - 12h33 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Policial penal se apresentou à Corregedoria após o assassinato de um agente em BH.

O agente foi morto por um detento durante uma escolta.

Suspeito do crime fugiu do hospital com roupas do policial e pediu ajuda a uma moradora.

Polícia interceptou o carro do detento e apreendeu armas e o uniforme da vítima. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Circuito de segurança flagrou detento suspeito de matar policial penal saindo do hospital vestindo as roupas da vítima Reprodução/Record Minas

O policial penal, que deveria acompanhar o agente assassinado por um detento em um hospital de Belo Horizonte, se apresentou à Corregedoria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) nesta terça-feira (05). De acordo com a pasta, ele prestou depoimento para as investigações administrativas que estão em andamento.

O homem não havia se apresentado ao órgão desde o domingo (03), dia em que Euler Oliveira Pereira Rocha foi atingido por dois tiros pelo detento escoltado por ele. De acordo com a Sejusp, a vítima fazia a escolta sozinho no momento do ataque, conduta que contraria o protocolo da função. O agente escalado teria se ausentado sem autorização ou justificativa.

A Secretaria informou ainda que a presença dos dois policiais foi verificada durante uma fiscalização feita por uma equipe da unidade prisional. O agente ouvido nesta terça-feira teria retornado apenas na manhã seguinte ao crime e não se apresentou mais para o trabalho.

Ainda de acordo com a Sejusp, serão apurados também os demais protocolos de segurança adotados na custódia hospitalar, como o uso de algemas, que teria sido desrespeitado.

‌



Relembre o caso

Shaylon Cristian Ferreira Moreira, o suspeito do crime, estava internado desde o dia 26 de julho e fugiu da unidade de saúde com as roupas e com a bolsa do agente penitenciário.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o detento se aproveitou de um momento de descuido do policial para iniciar uma luta corporal. Durante o confronto, ele conseguiu tomar a arma do agente e efetuou dois disparos, matando o servidor penitenciário no local.

‌



Após sair da unidade de saúde, vestido como policial penal, o suspeito pediu ajuda a uma moradora da região, alegando que sua mãe estava passando mal e que precisava de um carro de aplicativo. A mulher, acreditando que se tratava de um policial, atendeu ao pedido e chamou o veículo. O detento deixou o local de forma aparentemente tranquila.

A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do helicóptero Pegasus, conseguiu interceptar o carro ainda em deslocamento. O motorista do aplicativo relatou que o passageiro havia pedido para não parar ao ver a polícia, mas acatou a ordem dos militares.

‌



O preso foi detido em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam o uniforme do policial penal assassinado, uma pistola, 60 munições, um celular e uma bolsa roubada da vítima, que continha, inclusive, outra pistola funcional.

