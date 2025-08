Preso mata policial penal dentro de hospital em BH, rouba uniforme e foge disfarçado Detento fugiu com carro de aplicativo, mas foi localizado e preso momentos depois Minas Gerais|Do R7, com Fernanda Rodrigues, da Record Minas 03/08/2025 - 10h34 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h35 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Um detento matou um policial penal em um hospital em Belo Horizonte durante uma tentativa de fuga.

O suspeito roubou o uniforme da vítima e deixou o hospital disfarçado como agente de segurança.

Após a fuga, ele solicitou um carro de aplicativo, alegando que sua mãe estava passando mal.

O detento foi recapturado pela polícia, que encontrou o uniforme, armas e munições com ele.

Homem saiu do hospital vestindo o uniforme da vítima e carregando uma bolsa Reprodução/Record Minas

Um policial penal foi morto a tiros por um detento na madrugada deste domingo (03), dentro do Hospital Luxemburgo, na região centro-sul de Belo Horizonte. O suspeito, que estava internado sob escolta policial desde o dia 26 de julho, matou o agente durante uma tentativa de fuga, roubou o uniforme da vítima e deixou o hospital disfarçado como se fosse um dos agentes da segurança pública.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o detento se aproveitou de um momento de descuido do policial para iniciar uma luta corporal. Durante o confronto, ele conseguiu tomar a arma do agente e efetuou dois disparos, matando o servidor penitenciário no local.

Funcionários do hospital relataram que ouviram gritos e barulhos de tiros no meio da noite. Uma enfermeira contou que escutou alguém gritar “perdeu, perdeu” antes dos disparos. Ela tentou abrir a porta do quarto, mas foi impedida. Momentos depois, o preso abriu a porta, afirmou que “estava tudo tranquilo”, mas a enfermeira viu marcas de sangue no chão e o suspeito lavando as mãos, o que gerou desconfiança.

Minutos depois, testemunhas relataram terem visto o homem saindo do hospital vestindo o uniforme da vítima e carregando uma bolsa, que depois foi identificada como pertencente ao policial penal morto.

Na fuga, o suspeito pediu ajuda a uma moradora da região, alegando que sua mãe estava passando mal e que precisava de um carro de aplicativo. A mulher, acreditando que se tratava de um policial, atendeu ao pedido e chamou o veículo. O detento deixou o local de forma aparentemente tranquila.

A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do helicóptero Pegasus, conseguiu interceptar o carro ainda em deslocamento. O motorista do aplicativo relatou que o passageiro havia pedido para não parar ao ver a polícia, mas acatou a ordem dos militares.

O preso foi detido em flagrante. Com ele, os policiais apreenderam o uniforme do policial penal assassinado, uma pistola .40, 60 munições, um celular e uma bolsa roubada da vítima, que continha, inclusive, outra pistola funcional.

O autor apresentava um corte na testa, cuja origem ainda é investigada, possivelmente ocorrido durante a luta corporal com o policial. Ele foi levado ao Hospital João 23, onde recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida. O caso agora está sob responsabilidade da Polícia Civil, que conduzirá a investigação.

A identidade do policial penal assassinado ainda não foi divulgada oficialmente. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deve se manifestar sobre o ocorrido nas próximas horas.

