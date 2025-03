Políticos e autoridades lamentam a morte de Prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman faleceu, nesta quarta-feira (26), após complicações decorrentes de um câncer no sistema linfático Minas Gerais|Janaína Veloso*, do R7 26/03/2025 - 13h54 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h54 ) twitter

Aos 77 anos, Fuad faleceu após complicações decorrentes de um câncer no sistema linfático

Políticos e autoridades de todo o país se manifestaram sobre a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), nesta quarta-feira (26). Aos 77 anos, Fuad faleceu após complicações decorrentes de um câncer no sistema linfático. Fuad estava internado há 82 dias em um hospital da capital mineira.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio de sua conta oficial, lamentou:

“É com profundo pesar que a Prefeitura de Belo Horizonte informa o falecimento do prefeito Fuad Noman. Nos solidarizamos com os familiares, amigos e cidadãos belo-horizontinos que perdem não apenas um líder, mas um exemplo de ser humano. A cidade se despede com gratidão e reverência.”

O deputado Aécio Neves, de quem Fuad foi secretário de Fazenda, se referiu ao prefeito como “um extraordinário homem público”:

“Lamento profundamente o falecimento de meu amigo e ex secretário Fuad Noman. Um extraordinário homem público que tive a honra de ter ao meu lado nos meus dois mandatos como governador do Estado.

Dedicado, atencioso e preocupado, sempre, em garantir a maior eficiência da máquina pública, como condição para melhorar as condições de vida da população.

Um técnico que com o tempo transformou-se em um homem público completo. com forte sensibilidade social. Um companheiro de trabalho que se transformou em um amigo querido. Em meu nome e de minha família, transmito meu abraço solidário a sua esposa Mônica e filhos. Fuad fará muita falta a Belo Horizonte e a Minas Gerais. Que ele descanse em paz!”

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, reforçou a importância de Fuad não apenas para a política mineira, mas para a política nacional, ressaltando seu trabalho no desenvolvimento do Plano Real:

“Meu mais sincero abraço e sentimentos à Mônica, seus filhos Paulo Henrique e Gustavo, e toda família. Uma enorme perda para nossa BH, que conheceu e abraçou Fuad nesses últimos anos. Um homem íntegro, equilibrado, sereno, grande pai de família e, acima de tudo, um exímio gestor.

Fuad contribuiu por mais de 40 anos no serviço público de forma brilhante e ilibada. Sua dedicação deixou legado não apenas em nossa cidade, mas para o Brasil, com seu trabalho no desenvolvimento do Plano Real e tantas outras políticas econômicas para o nosso país.

Nunca esquecerei da experiência tivemos juntos como secretários de Estado em Minas Gerais a partir de 2011.Tive a alegria de comungar tanto da sua decência e espírito público, além de ter a convivência pessoal e estreita.

Orgulho imenso, também, de ter caminhado por toda BH ao seu lado e ver a realidade da nossa gente. Acompanhei de perto seus sonhos e planos para uma cidade cada vez melhor. Fuad fez muito! E sei o quanto ainda iria fazer...

Que Deus te receba, meu amigo, e que dê forças e conforto a todos nós aqui.”

Meu mais sincero abraço e sentimentos à Mônica, seus filhos Paulo Henrique e Gustavo, e toda família. Uma enorme perda para nossa BH, que conheceu e abraçou Fuad nesses últimos anos. Um homem íntegro, equilibrado, sereno, grande pai de família e, acima de tudo, um exímio gestor. pic.twitter.com/VjvQyOPF5l — Alexandre Silveira (@asilveiramg) March 26, 2025





A deputada estadual Bella Gonçalves, que disputou a prefeitura em 2024, também se manifestou, expressando sua tristeza com a perda do prefeito:

“Com muita tristeza recebemos a notícia de que o nosso prefeito Fuad Noman se encantou. Toda a minha solidariedade à família, amigos e a todo o povo de BH. Ele era um democrata e fará falta para a nossa cidade.”

Com muita tristeza recebemos a notícia de que o nosso prefeito Fuad Noman se encantou. Toda a minha solidariedade a família, amigos e a todo o povo de BH. Ele era u democrata e fará falta para a nossa cidade. pic.twitter.com/TWHoWshr0p — Bella Gonçalves (@bellagoncalvs) March 26, 2025

Duda Salabert, deputada federal que também disputou a eleição municipal em 2024, ressaltou a vocação de Fuad para a vida pública:

“Luto. Com tristeza, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Apesar de nossas divergências políticas, deixo minha solidariedade para a sua família, que ele tanto amava. Fuad lutou o quanto pode pela sua saúde, sem desistir do trabalho na Prefeitura, reforçando assim também sua vocação para a vida pública. Descanse em paz.

Luto.



Com tristeza, recebo a notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Apesar de nossas divergências políticas, deixo minha solidariedade para a sua família, que ele tanto amava. Fuad lutou o quanto pode pela sua saúde, sem desistir do trabalho na… — Duda Salabert (@DudaSalabert) March 26, 2025

A deputada federal Célia Xakriabá, por sua vez, lembrou o papel de Fuad durante as eleições de 2024, quando lutou contra a ascensão da extrema-direita à Prefeitura de Belo Horizonte:

“É com tristeza que recebemos a notícia da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Fuad lutou durante as eleições de 2024 para não deixar Bruno Engler e a extrema-direita assumirem a prefeitura de Belo Horizonte. Nossos sentimentos à família nesse momento tão doloroso.”

É com tristeza que recebemos a notícia da morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Fuad lutou durante as eleições de 2024 para não deixar Bruno Engler e a extrema-direita assumirem a prefeitura de Belo Horizonte.



Nossos sentimentos à família nesse momento tão doloroso. pic.twitter.com/vjgiL8FORC — Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) March 26, 2025

Agostinho Patrus, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), também lamentou o falecimento de Fuad:

“Lamento profundamente a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, após uma longa batalha contra o câncer. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos.”

Lamento profundamente a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, após uma longa batalha contra o câncer. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos. — Agostinho Patrus (@agostinhopatrus) March 26, 2025

A deputada estadual Andréia de Jesus se solidarizou com a família e destacou a dedicação de Fuad ao serviço público:

“Belo Horizonte perde um grande líder. Fuad Noman dedicou sua vida ao serviço público com ética, diálogo e compromisso com a justiça social. Republicano, progressista e defensor incansável da inclusão, deixa um legado de sensibilidade e dedicação. Minha solidariedade à família e aos belo-horizontinos. 🖤”

Belo Horizonte perde um grande líder. Fuad Noman dedicou sua vida ao serviço público com ética, diálogo e compromisso com a justiça social. Republicano, progressista e defensor incansável da inclusão, deixa um legado de sensibilidade e dedicação. Minha solidariedade à família e… — Andréia de Jesus 51.120 votos (@andreiadejesuus) March 26, 2025

João Campos, prefeito de Recife, também expressou sua tristeza e lembrou da dedicação de Fuad à gestão de Belo Horizonte:

“Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Um homem público que dedicou seus últimos anos ao trabalho de gerir e cuidar da capital mineira, uma das cidades mais importantes do Brasil. Quero deixar meus sentimentos à família, amigos e ao povo belo-horizontino. Que Deus possa confortar seus corações.”

Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte. Um homem público que dedicou seus últimos anos ao trabalho de gerir e cuidar da capital mineira, uma das cidades mais importantes do Brasil. Quero deixar meus sentimentos à família, amigos e… — João Campos (@JoaoCampos) March 26, 2025

André Janones, deputado federal mineiro, agradeceu ao prefeito pela dedicação ao trabalho e destacou sua liderança exemplar:

“Acabo de receber a triste notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman. Fuad sempre foi um exemplo de liderança: comprometido, culto, inteligente e extremamente carinhoso com todos. Por onde passou, sempre colecionou amigos. Esteve ao nosso lado na campanha do Presidente Lula em 2022, sendo um dos poucos prefeitos de uma capital a declarar apoio ao Presidente. Todas as vezes que estivemos juntos, sempre me recebeu com muito carinho e tivemos sempre muito diálogo em prol de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Em nome do povo mineiro e, em especial, de todos os belo-horizontinos, nosso muito obrigado por tudo, Fuad!”

Acabo de receber a triste notícia do falecimento do prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman. Fuad sempre foi um exemplo de liderança: comprometido, culto, inteligente e extremamente carinhoso com todos. Por onde passou, sempre colecionou amigos. Esteve ao nosso lado na campanha do… pic.twitter.com/S6VuoBE8ae — André Janones (@AndreJanonesMG) March 26, 2025

Até o momento, não informações sobre o velório e enterro de Fuad Noman.

*Estagiária sob supervisão de Maria Luiza Reis