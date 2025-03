Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, está em estado grave após parada cardiorrespiratória Esta é a quarta hospitalização do prefeito desde novembro de 2024 Minas Gerais|Rafaela Carvalho, da Record Minas 26/03/2025 - 07h56 (Atualizado em 26/03/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mandatário da capital foi internado em 3 de janeiro com quadro de insuficiência respiratória aguda, resultante de uma pneumonia

O estado de saúde do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), é considerado bastante grave. Segundo boletim médico divulgado na manhã desta quarta-feira (26), o prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite de ontem, por volta das 22h. Ele foi reanimado, mas evoluiu para um choque cardiogênico, necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas para estabilização.

Atualmente, Fuad Noman está sob respiração controlada por aparelhos e recebe medicação para manutenção da pressão arterial. Além disso, enfrenta um quadro de insuficiência renal aguda, complicação decorrente da parada cardiorrespiratória.

Mais informações sobre o estado de saúde do prefeito devem ser divulgadas ao longo do dia.

‌



Sequência de internações

‌



Esta é a quarta hospitalização do prefeito desde novembro de 2024. Na primeira, ele ficou cinco dias no hospital, com dores na perna. No início de dezembro, ele ficou cerca de 10 dias internado com pneumonia e sinusite. Na época, ele passou por reavaliação oncológica, que indicou remissão do câncer no sistema linfático, contra o qual Noman lutou no ano passado.

‌



O político voltou para o hospital no dia 19 de dezembro com sangramento intestinal, desidratação e diarreia. Os médicos afirmaram que o quadro poderia ter relação com o uso de anticoagulantes. No dia 23, ele recebeu alta e passou a trabalhar de casa.