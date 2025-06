Prefeito de BH assistiu a palestras em Israel e iria a feira de inovações em tecnologia Comitiva com 18 representantes políticos brasileiros foi levada para um bunker em Kfar Saba para se proteger de contra-ataque do Irã Minas Gerais|Lucas Eugênio, do R7 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comitiva com 18 representantes políticos brasileira foi levada para um bunker Reprodução/Record Minas

Palestras, visita a centro de tecnologia e feira de inovações eram alguns dos compromissos previstos na agenda da comitiva brasileira em Israel. O grupo foi levado para um bunker, na madrugada desta sexta-feira (13), em Kfar Saba, para se proteger de uma possível resposta do governo iraniano ao ataque realizado por Israel, na noite de quinta (12). O contra-ataque ao país aconteceu horas depois, com informações de feridos veiculadas pela imprensa local.

Segundo o Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), a viagem foi a convite do governo de Israel. Além dele, outros 17 representantes públicos, incluindo o secretário de Segurança de Belo Horizonte, Márcio Lobato, estão na comitiva.

O grupo recebeu mensagens de alerta pelo celular e por sirenes indicando que deveriam buscar um lugar seguro. Durante a madrugada de sexta-feira (13), horário de Brasília, os representantes ficaram em um bunker e foram liberados horas depois. Em seguida, eles voltaram à estrutura por cerca de uma hora, quando os ataques do Irã se intensificaram. Ainda nesta sexta-feira, durante a noite, os políticos precisaram se abrigar pela terceira vez no bunker do governo de Israel, enquanto a região era contra-atacada pelos iranianos. Na ocasião, o prefeito de Belo Horizonte publicou em suas redes sociais um relato do momento de tensão. “Que luta”, desabafou o chefe do executivo municipal.

Damião chegou à cidade no domingo (08) e contou que parte da agenda foi realizada. “A gente já viu coisas aqui, a gente não perdeu tempo. Tivemos quatro ou cinco palestras. Também fomos em um centro de tecnologia de uma cidade aqui próxima - que é um dos centros de tecnologia mais avançados, não só de Israel como do mundo. Todas as grandes empresas de tecnologia estão hospedadas lá. Muita coisa que a gente já viu aqui pode ser colocada em prática no Brasil”, detalhou.

‌



De acordo com o político, o principal compromisso não chegou a ser realizado e, provavelmente, será cancelado. “O que a gente queria ver mesmo, que já estava programado, é uma feira de tecnologia. Eles apresentariam câmeras e softwares para ver se a gente conseguiria levar para o Brasil, até pela condição de receber em Belo Horizonte e pelo preço. Essa feira, obviamente, não vai acontecer porque o país está em guerra”, explicou.

Em entrevista à RECORD MINAS, Damião contou que pediu apoio ao governo brasileiro para intermediar uma saída por terra de Israel. “A gente pede até a compreensão do governo brasileiro para que entre em contato, o mais rápido possível, com o governo de Israel para que a gente possa deixar Israel de carro ou de ônibus para ir a um país mais próximo. E, nesse país vizinho, deixar o Oriente Médio com destino ao Brasil e à Belo Horizonte”, contou.

‌



Fontes no Itamaraty informaram que o órgão está em contato com as autoridades israelenses e com os políticos brasileiros, acompanhando a situação. Ainda não há informações sobre a repatriação da comitiva, seja via terrestre ou aérea.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que “Álvaro Damião e o secretário de Segurança Pública, Márcio Lobato, aguardam orientações da Embaixada brasileira e retornarão a Belo Horizonte assim que possível” e que “a viagem a Israel foi promovida e custeada pelo governo israelense, que selecionou 18 autoridades brasileiras, entre elas prefeitos de capitais e cidades de porte médio, para conhecer tecnologias e trocar experiências comuns em relação à segurança.”

‌



Ataque ao Irã

Na noite desta quinta-feira (12), o governo de Israel realizou um ataque aéreo contra o Irã. O bombardeio foi confirmado pelo IDF (Forças de Defesa de Israel) e teve como alvo o programa nuclear iraniano. A capital Teerã também foi atingida.

A alegação das Forças de Defesa de Israel é de que o Irã “está mais perto do que nunca de conseguir uma arma nuclear” e, por isso, Israel “não teve escolha”. Sirenes também soaram em Israel de forma preventiva a um possível ataque do Irã. O espaço aéreo de Israel também foi fechado.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não estão envolvidos no ataque. “Hoje à noite, Israel tomou ações unilaterais contra o Irã. Nós não estamos envolvidos nos ataques contra o Irã e a nossa prioridade é proteger as forças americanas na região”, disse em comunicado.

O contra-ataque do Irã aconteceu nesta sexta-feira (13), com informações de feridos veiculadas pela imprensa local.

Veja entrevista com o Prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp