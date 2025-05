Prefeitura de BH assume gestão do Anel Rodoviário na próxima terça-feira (3) Cerimônia de transferência ocorrerá na Região da Pampulha com presença do ministro dos Transportes Minas Gerais|Andrea Silva, da RECORD MINAS e Gabriela Neves, do R7Minas 30/05/2025 - 18h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 18h05 ) twitter

A municipalização do Anel Rodoviário de Belo Horizonte já tem data e local definidos para a formalização da medida. A Prefeitura da capital mineira confirmou que, a partir da próxima terça-feira, 3 de junho, assume oficialmente a gestão da rodovia. A cerimônia de assinatura do termo de transferência será realizada às 8h30, na área de recuo próxima ao viaduto São Francisco, na Região da Pampulha.

A Prefeitura também confirmou a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), que participará da solenidade ao lado do prefeito Álvaro Damião (União Brasil). O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, também foi convidado, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cuja presença ainda não foi confirmada.

Nas redes sociais, o prefeito vem publicando uma contagem regressiva para a municipalização do Anel. No último dia 21 de maio, ao lado de Fabrício Galvão, ele divulgou um vídeo direto da sede do DNIT, em Brasília, anunciando que a oficialização ocorreria até o fim de maio ou início de junho.

Para Álvaro Damião, a transferência do Anel Rodoviário é uma demanda histórica da população. “É um sonho de 40 anos que o belo-horizontino espera realizar: ter o Anel sob responsabilidade da cidade, para que possamos cuidar dele. Viemos aqui dizer que esse momento está chegando — e será agora, no fim deste mês ou, no máximo, no início de junho”, afirmou o prefeito.

‌



O acordo entre o DNIT e a Prefeitura prevê repasses federais para a execução de obras e melhorias na rodovia. Entretanto, alguns entraves ainda precisam ser resolvidos. Um deles é a liberação de R$ 60 milhões para a construção de dois viadutos — um na BR-040 e outro na Via Expressa, nas proximidades da Arena MRV. Outros R$ 50 milhões estão previstos para recapeamento, reestruturação da pista e revitalização da sinalização.

Damião também destacou que ainda existem pendências fundiárias relacionadas a terrenos do DNIT no entorno do Anel, mas garantiu que isso não impedirá o processo de municipalização. “Estamos tentando desvincular esse processo da regularização fundiária, que pode demorar mais. Queremos municipalizar o Anel independentemente disso e do dinheiro para os viadutos. A primeira ação será assumir oficialmente o Anel Rodoviário”, concluiu.

‌



A municipalização do Anel é considerada estratégica para ampliar a capacidade de gestão local e garantir mais agilidade na execução de intervenções essenciais à segurança e à fluidez do trânsito em uma das vias mais movimentadas da capital mineira.

