Projeto de adesão de Minas ao Propag é aprovado em 1º turno na ALMG Texto foi aprovado e votação em 2º turno deve ocorrer nesta quarta-feira. Deputados ainda não definiram sobre os repasses de bens e empresas Minas Gerais|Bruno Menezes, do R7 28/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h31 ) twitter

Análise de bens a ser repassados ainda serão analisados pela casa Reprodução TV ALMG

Foi aprovado, em 1º turno, na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais), no início da tarde desta quarta-feira (28), por 59 votos favoráveis e nenhum contrário, o Projeto de Lei 3.731/25, de autoria do governador Romeu Zema (Novo), que trata sobre a adesão de Minas Gerais ao Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados).

O projeto é um tido pelo governador como o melhor mecanismo a renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, que chega a R$ 160 bilhões. Os parlamentares devem analisar o texto em 2º turno já nesta quinta-feira (29).

Passando por todos os trâmites do Legislativo e sendo sancionado por Zema, o Propag põe fim ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal). A aprovação do texto-base do Propag foi votado um dia depois de o Governo de Minas mandar a lista de bens que poderão ser utilizados na troca com o união para o abatimento da dívida.

Na lista estão prédios da UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais), do Ipsemg (Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais), do Estadual Central e outras escolas estaduais, do Hospital Risoleta Neves e outros. De acordo com o governo, a presença desses bens na lista não indicam que a União irá aceitá-los.

O repasse de bens ainda será discutido. O Propaga reúne um conjunto de 15 projetos e texto aprovado nesta quarta-feira trata da adesão do Estado ao programa.

