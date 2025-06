Quatro pessoas morrem em acidente em MG; criança de 2 anos está entre vítimas Motorista do caminhão recusou atendimento médico; trânsito foi totalmente interditado no trecho Minas Gerais|Do R7 30/06/2025 - 11h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h15 ) twitter

Trânsito foi totalmente interditado no trecho Reprodução/Record Minas

Quatro pessoas morreram em um grave acidente na BR-262, em João Monlevade, a 110 km de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (30). Entre as vítimas está uma criança de 2 anos de idade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro onde as vítimas estavam bateu de frente em um caminhão. Quando os militares chegaram ao local, eles se depararam com os quatro ocupantes do carro mortos. Três vítimas estavam dentro do veículo e a criança estava do lado de fora.

O motorista do caminhão recusou atendimento médico. Os bombeiros seguem no local e aguardam a chegada da perícia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. O trânsito está totalmente interditado no trecho.

