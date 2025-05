Suspeito de matar pai com golpes de faca é preso após sair nu por ruas da região Oeste de BH Vítima é um policial civil aposentado, de 87 anos, e o autor teria histórico de surto; crime aconteceu no bairro Betânia Minas Gerais|do R7, com Ricardo Vasconcelos, da RECORD MINAS 19/05/2025 - 02h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 02h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso por matar o pai em BH; em seguida, ele saiu nu pelas ruas do bairro Reprodução/RECORD MINAS

Um idoso de 87 anos foi morto com golpes de faca no bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte, neste domingo (18). Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime é o próprio filho dele, que foi preso depois de sair nu pela vizinhança (assista ao vídeo abaixo).

O assassinato aconteceu no apartamento onde a família mora. A PM já havia sido acionada para conter uma denúncia de briga no imóvel, quando se deparou com o jovem de 23 anos andando sem roupas pelas ruas do bairro. Segundo testemunhas, o homem estava com o corpo sujo de sangue.

O boletim de ocorrência indica que o suspeito desobedeceu a ordem de parada e disse que mataria os policiais. Neste momento, um agente fez um disparo de arma de fogo, que o atingiu na região do abdômen. Mesmo ferido, segundo a PM, o homem continuou caminhando e gritando frases desconexas.

Desta vez, policiais tentaram contê-lo com uma arma de choque, mas sem sucesso. Após mais uma tentativa, ele caiu no chão e foi imobilizado. O jovem foi levado para o Hospital João 23, segundo a polícia, em quadro estável.

‌



O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no apartamento da família e confirmou a morte do idoso, que era policial civil aposentado. A vítima, de acordo com a perícia, foi atingida com diversos golpes de faca. No local, a polícia descobriu que o gato da família também havia sido morto.

A PM identificou ao menos dois boletins de ocorrência registrados contra o suspeito com relatos de surto psicótico. Um deles é de 2024 e o outro deste ano. Nos episódios, o jovem teria agredido familiares. A reportagem tenta contato com a defesa do investigado.

‌



Veja o vídeo do momento em que o suspeito é controlado:

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp