Veja o que se sabe sobre prisão de homem que matou ex e avisou filho por telefone em Belo Horizonte De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito estava foragido; ele foi preso em uma propriedade rural de Rio Manso, na região Central de Minas Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 )

Suspeito de matar companheira e ligar para o filho confessando crime se entrega à polícia em BH

Newton Ferreira Gomes, de 55 anos, foi preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (29), suspeito de ter assassinado a ex-companheira Sandra Maria França, de 46 anos, no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Após o crime, o homem teria ligado para o filho do casal contando que matou a ex-mulher enforcada. Apesar da confissão em abril deste ano, o homem foi liberado depois de três horas de depoimento devido à falta de um mandado de prisão.

Prisão do suspeito

Na última sexta-feira (29), a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandado de prisão contra Newton, investigado pelo feminicídio da esposa, de 46, ocorrido em abril deste ano no bairro Olaria, região do Barreiro, em Belo Horizonte. A operação mobilizou 12 policiais em quatro viaturas.

Com a expedição da ordem judicial, investigadores do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), em conjunto com a Delegacia em Bonfim, responsável pela cidade de Rio Manso, na região Central do estado, iniciaram levantamentos que resultaram na localização do foragido em uma propriedade rural de Rio Manso. O suspeito não resistiu à prisão e foi conduzido à delegacia, onde o mandado foi formalmente cumprido, antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

Familiares

Familiares da vítima se indignaram com a morte de Sandra. No passado, quando ele não pode ser preso em flagrante, a mãe da vítima comentou: “Achei muito diferente dele sair pela porta da frente, enquanto minha filha não volta mais”. A família conta ainda que o casal vivia uma relação conturbada durante os 24 anos de casamento, com episódios de violência e ameaças feitas por Newton.

‌



Crime

Foi o próprio filho da vítima que acionou a Polícia Militar no dia do crime, que foi no dia 06 de abril deste ano. Nilton teria contado ao filho que, por volta das 04 horas da madrugada, enforcou Sandra Maria até a morte. O crime ocorreu dentro do quarto da vítima.

Na época, o filho do casal informou que Nilton e Sandra tiveram três filhos e que o relacionamento era conturbado. O casal havia se separado recentemente e, ao tentarem reatar, brigaram novamente e o ex-companheiro matou a mulher.

‌



No dia do crime, a mulher foi encontrada morta na cama dela, com um cinto afivelado no pescoço.

