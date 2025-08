Velório de idosa atropelada na porta de casa será nesta terça (05) em Contagem (MG) Família relata ainda que o motorista é conhecido dos parentes e já frequentou festas na casa da vítima Minas Gerais|Do R7, com Arnon Gonçalves, da Record Minas 05/08/2025 - 10h01 (Atualizado em 05/08/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Velório da idosa de 88 anos ocorrerá nesta terça-feira (5) em Contagem (MG).

A idosa foi atropelada em frente à sua casa por um motorista que fugiu sem prestar socorro.

Imagens mostram que o motorista, que aparentava estar embriagado, é conhecido da família da vítima.

A Polícia Civil está investigando o caso e o motorista ainda não foi encontrado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Idosa completaria 89 anos no próximo dia 25 de julho Reprodução/Record Minas

Acontece nesta terça-feira (5), o velório da idosa, de 88 anos, que morreu após ser atropelada na porta de casa, no bairro Amazonas, em Contagem, na Grande BH, na manhã da última segunda-feira (4). A idosa era conhecida na vizinhança por recolher recicláveis como forma de manter a mente ocupada após a morte de um dos nove filhos.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ela, vestida de branco, sai de casa com um carrinho de reciclagem e é atingida por um carro preto. O impacto a derruba no chão. O motorista não prestou socorro e fugiu do local. Segundo testemunhas, o condutor aparentava estar embriagado.

A família relata ainda que o motorista é conhecido dos parentes e já frequentou festas na casa da vítima. Segundo a nora da idosa, quando analisaram as câmeras de segurança, perceberam que o homem até estacionou o carro a frente do acidente e saiu do veículo para ver o que tinha acontecido, mas fugiu do local sem prestar socorros.

A idosa completaria 89 anos no próximo dia 25 de agosto. A comoção é grande entre amigos, vizinhos e familiares.

‌



A Polícia Civil informou que o caso já está sendo investigado. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Dr. André Roquette. O motorista, até a publicação desta reportagem, ainda não havia sido localizado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp