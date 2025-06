Carros luxuosos e viagens: casal de influenciadores é investigado por divulgação de apostas ilegais Alicya Ribeiro contava com mais de 400 mil seguidores em apenas uma rede social; marido foi preso por porte ilegal de armas Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 26/06/2025 - 03h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 03h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Influenciadores são investigados em BH por lavagem de dinheiro e divulgar jogos de azar

Um casal de influenciadores de Belo Horizonte é investigado pela Polícia Civil por envolvimento em esquema de apostas e lavagem de dinheiro.

De acordo com as apurações, Alicya Ribeiro promovia plataformas ilegais nas redes sociais e recebia mensalmente R$ 100 mil. Ela contava com mais de 400 mil seguidores em apenas uma rede social.

Bens apreendidos

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no imóvel do casal, no bairro Lindéia, na região do Barreiro, policiais apreenderam carros de luxo e uma arma. No imóvel do casal, foram apreendidos bens adquiridos pelos investigados, que somam quase R$ 700 mil.

Ostentação nas redes sociais

De acordo com a Polícia Civil, Alicya ostentava uma vida de luxo e riqueza nas redes sociais, com viagens para o exterior, motos e carros, além de moto aquática. Esses bens foram apreendidos no imóvel dos suspeitos. Nenhum deles estava no nome dos investigados.

‌



Prisão durante a operação

Eduardo Magalhães, marido de Alicya, foi preso por posse ilegal do armamento, mas foi liberado após o pagamento da fiança. O homem alega ter adquirido a arma para proteção pessoal. A investigação contra a influenciadora começou há seis meses e revela indícios de lavagem de dinheiro, já que os bens do casal estavam em nome de terceiros.

A influenciadora é alvo da policia desde o início do ano. Há cerca de um mês, de acordo com as investigações, o companheiro dela também passou a usar as redes sociais para divulgar os jogos.

‌



Posts de apostas

Alicya também é suspeita de fazer publicidades enganosas nas redes sociais. Segundo a polícia, ela publicava posts de apostas já ganhas para incentivar os seguidores. A polícia continua com as investigações. A influenciadora está em liberdade.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp