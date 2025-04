Assembleia Legislativa do Pará revoga ‘taxa do agro’ após pressão de produtores rurais Decisão busca aliviar custos na cadeia produtiva e conter aumento nos preços de alimentos no estado

Agro Record Pará|Do R7 28/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h41 ) twitter

