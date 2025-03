Preços dos ovos aumentam no Brasil, mas expectativa é de redução em abril A alta dos preços é atribuída ao custo de combustível e sazonalidade Agro Record Pará|Do R7 31/03/2025 - 14h49 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h49 ) twitter

Os preços dos ovos no Brasil registraram aumento recente, com a expectativa de queda em abril, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. A elevação é atribuída ao custo do combustível e à sazonalidade.

No Distrito Federal, a produção de ovos caipiras têm se beneficiado de custos mais baixos de ração, o que tem garantido maior lucratividade aos produtores locais.

A mudança na classificação dos tamanhos dos ovos também tem gerado impacto no consumidor.

Entrevistas com produtores destacam suas estratégias para enfrentar a alta e garantir a sustentabilidade do negócio.