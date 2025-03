Gabiroba, fruta do cerrado, ganha destaque por benefícios à saúde e pelo potencial comercial Com rica fonte de vitamina C, gabiroba surge como uma alternativa para desenvolvimento econômico e preservação ambiental Agro Record Pará|Do R7 24/03/2025 - 12h50 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h50 ) twitter

Descubra a gabiroba, uma fruta nativa do cerrado brasileiro, que está ganhando espaço em outras regiões do país. A produção dessa fruta, rica em vitamina C, auxilia no sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares.

Com uma safra rápida e produtiva, a gabiroba é um exemplo de como frutas nativas podem se tornar potenciais comerciais, conciliando desenvolvimento econômico, saúde e preservação ambiental.

A gabiroba, semelhante à jabuticaba, é colhida de forma extrativista e vendida em feiras livres.