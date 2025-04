Boletim econômico do Pará destaca avanço da bioeconomia no estado Setor cresce com uso sustentável da biodiversidade e reforça nova matriz produtiva paraense Agro Record Pará|Do R7 23/04/2025 - 12h20 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h20 ) twitter

O boletim econômico trimestral do Pará, divulgado pela FAPESPA, apresenta dados sobre o PIB com foco nos setores agropecuário, industrial e de serviços, destacando a importância da bioeconomia no desenvolvimento sustentável do estado.

Iniciativas envolvendo orquídeas aromáticas, como as com aroma de chocolate, ilustram o potencial de produtos da biodiversidade amazônica para gerar renda sem desmatamento.

O seminário promovido pela fundação discute uma nova metodologia para avaliação econômica e a integração das contas regionais, reforçando a bioeconomia como alternativa viável para fortalecer a matriz produtiva do Pará.