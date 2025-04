Povos indígenas produzem chocolate sustentável com cacau do Xingu Projeto reúne 78 famílias de aldeias e alia geração de renda à preservação ambiental na Amazônia Agro Record Pará|Do R7 23/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 23/04/2025 - 12h16 ) twitter

Povos indígenas do Xingu produzem chocolate de forma sustentável em um projeto que envolve 78 famílias de quatro aldeias. A iniciativa, realizada em parceria com a usina de Belo Monte e a empresa Cacauê, alia geração de renda ao fortalecimento cultural e à preservação ambiental.

A produção do cacau, cultivado com técnicas tradicionais, é feita de forma escalável e já dá origem a marcas que representam diferentes etnias. O chocolate amazônico se consolida como uma alternativa econômica para as comunidades, unindo tradição e empreendedorismo.