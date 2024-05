‘Perversão manifestada nas menores coisas’, diz Barroso sobre fake news a respeito do RS Presidente do STF falou sobre o assunto no J20, que reúne membros das Supremas Cortes dos 20 países mais ricos do mundo

Barroso falou sobre transformação digital no evento (Gustavo Moreno/SCO/STF — 14.5.2024)

“É triste. É uma derrota do espírito. É a perversão manifestada nas menores coisas.” Assim o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, avalia a divulgação de notícias falsas (fake news) sobre a tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ele falou com exclusividade à RECORD sobre o assunto nesta terça-feira (14), durante o J20, evento que reúne, no Rio de Janeiro, membros das Supremas Cortes e tribunais constitucionais dos 20 países mais ricos do mundo.

“Isso reacende a preocupação da necessidade não só [da] regulação das mídias — é preciso regular sim —, mas é preciso que a sociedade se eduque, do ponto de vista midiático, para não repassar informações falsas”, defendeu o ministro. Ele ainda criticou a postura passiva das empresas que comandam as redes sociais. Para ele, “é preciso que as plataformas se empenhem também para não jogar o mundo, a civilização, num abismo de ódio, de desinformação, de teorias conspiratórias”.

“Nós vivemos um momento muito emblemático na história da humanidade em que é preciso impedir que o mal prevaleça”, concluiu o presidente do Supremo.

