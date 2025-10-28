Prazer! Eu sou Murilo Moreno...

Pônei Maldito soprando vela de aniversário Gerado por GPT. Prompt do autor

Hoje é meu aniversário e o R7 me deu um blog de presente! Prazer, sou Murilo Moreno e passo a estar aqui, semanalmente, pra falar deste mundo fantástico do marketing.

É bem provável que não me conheça, mas talvez se lembre do meu filho mais famoso: o comercial dos Pôneis Malditos, pra pick-up Frontier, da Nissan. Lembra? Aquele da musiquinha que gruda que nem chicletes... “Pôneis Malditos, pôneis malditos, venha com a gente atolar... odeio barro, odeio lama, não vou sair do lugar...”.

‌



Tem 14 anos que esse comercial virou uma febre não só no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E que eu me tornei o Pai dos Pôneis.

Sempre trabalhei com propaganda e marketing. E, hoje, além da minha própria empresa de consultoria, dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, escrevo diariamente no LinkedIn e palestro por todo o Brasil, passando minha experiência aos futuros profissionais da área.

‌



Todo mundo entende do tema. É, todo mundo, até mesmo você. Também, né, vivemos mergulhados no mundo das marcas e somos impactados todo o tempo por mensagens publicitárias.

É quase impossível não sermos envolvidos e tomarmos decisões imparciais, por mais que tentemos. Por isso, a ideia é discutir os motivos que estão por trás do que vemos no mundo atual e o que foi afetados por esse modo de agir e pensar.

‌



Quer um exemplo? O formato da garrafa de Coca-Cola. Sabia que o pedido original era permitir que as pessoas reconhecessem a garrafa, mesmo que ela estivesse toda quebrada? Cada caco de vidro deveria ser tão diferente dos concorrentes que daria para perceber de qual produto ele veio.

E o painel do seu carro? Já percebeu que os carros trocam a posição dos comandos, sem razão aparente? Em alguns, você liga o farol num botão do lado esquerdo do volante, noutros, você gira uma alavanca?

‌



Essas pequenas mudanças são feitas para que você se sinta desconfortável num carro de uma marca concorrente e volte rapidamente para a sua “preferida”. Na verdade, é o seu subconsciente que grita quando sai daquilo que conhece... e o pessoal de marketing sabe e abusa disso.

É disso que vamos falar todas as semanas. Vamos abrir a caixa de ferramentas e entender cada uma que foi utilizada nas grades sacadas. E nas pisadas de bola também. Aquele lançamento mal feito, aquele atendimento ruim, aquele produto ou serviço que não entrega o que prometeu.

Já vou adiantando que, quando isso acontece, é porque a empresa se esquece da única coisa importante que existe, o consumidor. Toda vez que as necessidades das marcas são colocadas acima do que faria o cliente se sentir satisfeito, a empresa sofre e não percebe. Ou percebe e finge de boba. Tenho certeza que você tem exemplos e exemplos desse tipo de comportamento.

Então, é isso... Hoje fico por aqui, como um cartão de visita, uma carta de intenções. Mas já queria combinar com você uma coisa: Comente, mande sugestões, discorde, até brigue comigo. Mas tome posse dessa coluna.

Estou aqui para usar meu conhecimento para lhe ajudar a pensar como os maiores diretores de marketing da atualidade. Eu, que fui eleito um dos 100 homens de marketing do mundo, pela revista americana AdAge, quando ajudei a levar a Fiat para a liderança entre as montadoras brasileiras, garanto para você uma coisa: O mundo de marketing é tudo... divertido... interessante... menos lógico.

Afinal, como gosto de repetir, de racional, o homo sapiens não tem nada...