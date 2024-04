Veja 7 opções de carros automáticos usados de até R$ 35 mil

Alto contraste

Nissan Livina é uma boa opção de usado Nissan Livina é uma boa opção de usado (Divulgação/Nissan)

Os carros automáticos conquistaram o gosto dos brasileiros há bastante tempo. Hoje, mais de 60% dos carros novos vendidos são equipados com transmissão automática. A confiabilidade mecânica, os menores custos de manutenção e, sem dúvida, o conforto adicional a bordo levam muitas pessoas a optarem por um carro sem o pedal de embreagem.

Mesmo para aqueles com um orçamento mais restrito, existem opções no mercado de carros usados com câmbio automático. O R7-Autos Carros listou 7 boas opções com preço de até R$ 35 mil.

Versões automáticas de 2012 ficam no limite do nosso orçamento e entregam o motor 1.8 flex com 126cv Versões automáticas de 2012 ficam no limite do nosso orçamento e entregam o motor 1.8 flex com 126cv (Divulgação/Nissan)

Nissan Livina 1.8 2012

Tabela Fipe: R$ 32.400

A Livina é uma minivan que oferece uma boa relação entre espaço e confiabilidade mecânica. As versões automáticas de 2012 estão dentro do limite do nosso orçamento e apresentam um motor 1.8 flex com 126cv e 17,5kgfm, combinado com um câmbio automático de quatro marchas.

É um carro familiar, espaçoso e confortável, e o custo de manutenção não é alto, desde que seja um veículo bem cuidado, o que deve ser comprovado por meio do histórico de manutenção.

Com limite de até R$ 35 mil, é possível comprar uma versão XLT equipada com motor 2.0 Duratec Com limite de até R$ 35 mil, é possível comprar uma versão XLT equipada com motor 2.0 Duratec (Divulgação)

Ford Ecosport XLT 2.0 2010

Tabela Fipe: R$ 34.912

O Ecosport foi um carro de sucesso no Brasil por muitos anos. Com um limite de até R$ 35 mil, é possível comprar uma versão XLT equipada com motor 2.0 Duratec de 145cv e 19kgfm, juntamente com um câmbio automático de quatro marchas. O motor é conhecido por sua durabilidade, com acionamento por corrente, e, embora o consumo seja elevado, é uma boa opção para nossa lista devido à confiabilidade mecânica.

Toyota Corolla também fez muito sucesso no Brasil especialmente após 2003 Toyota Corolla também fez muito sucesso no Brasil especialmente após 2003 (Toyota/Divulgação)

Toyota Corolla XEI 2007

Tabela Fipe: R$ 33.700

O Toyota Corolla também fez muito sucesso no Brasil, especialmente após 2003, quando estreou a geração MC, conhecida como "Brad Pitty" devido ao ator que estrelou o comercial de lançamento do carro.

Seu motor 2.0 de 136cv e 17,5kgfm de torque, combinado com um câmbio automático de quatro marchas, é bastante confiável, mas é crucial que tenha recebido manutenção adequada ao longo de sua vida. Afinal, suas peças têm um valor elevado no mercado de reposição.

Esse carro citadino usa motor 1.0 aspirado de 80cv Esse carro citadino usa motor 1.0 aspirado de 80cv (Divulgação/Kia Motors)

Kia Picanto EX 1.0 2012

Tabela Fipe: R$ 38.707

Incluímos o Picanto na lista, pois é possível encontrar unidades desse carro do ano de 2012 com preço abaixo da Fipe, em torno de R$ 32 mil a R$ 34 mil na prática. Este carro citadino utiliza um motor 1.0 aspirado de 80cv e 10kgfm de torque, equipado com câmbio automático de quatro marchas.

Sua manutenção é simples, uma vez que este motor foi utilizado por anos (e ainda é) no HB20. No entanto, é importante considerar que há poucas peças de acabamento disponíveis para reposição, sendo difícil encontrar itens como lanternas, faróis, para-choques e acabamentos em geral.

Citroën C3 Exclusive 1.6 AT 2012

Tabela Fipe: R$ 32.200

O compacto da Citroën fez sucesso no Brasil, e apesar de sua fama, seu motor 1.6 16V é bastante confiável e de manutenção simples, desde que tenha recebido revisões cuidadosas. Com 113cv e 15,8kgfm de torque, este motor é usado até hoje nas versões automáticas do Peugeot 208 e Citroën C3. Em 2012, o câmbio era automático de quatro marchas, mas hoje já são seis marchas. Um Citroën C3 com um bom histórico de manutenção é uma boa alternativa como carro usado.

Peugeot 207 XS 1.6 AT 2012

Tabela Fipe: R$ 25.500

O compacto Peugeot 207 também teve seus momentos de sucesso por aqui, e seu motor 1.6 16V é o mesmo usado pelo Citroën C3 mencionado anteriormente, com 113cv e 15,8kgfm de torque. Esse motor é utilizado até hoje, e o câmbio é do tipo automático de quatro marchas. O Peugeot requer mais cuidado com a manutenção, que ao longo do tempo pode ter sido negligenciada pelo ex-proprietário, por isso é fácil encontrar modelos mais baratos no mercado.

Focus já era um modelo antigo nesta época mas sua mecânica é bem confiável Focus já era um modelo antigo nesta época mas sua mecânica é bem confiável (Reprodução/Net Car Show)

Ford Focus 2007 Ghia 2.0 AT

Tabela Fipe: R$ 22.700

O Ford Focus desta geração, que foi a primeira a vir ao Brasil, tinha uma versão automática com o motor 2.0 Duratec de 140cv e 19kgfm de torque, com um câmbio de quatro velocidades. O Focus já era um modelo antigo nesta época, mas sua mecânica é bem confiável e, embora o consumo seja alto, as peças mecânicas são fáceis de encontrar. Para quem quer um carro automático sem gastar muito, pode ser uma opção considerável.