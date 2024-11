Amarok Comfortline: vale a pena pagar menos? Veja avaliação Modelo teve leves mudanças visuais, manteve motor V6 de 258 cv e pode fazer até 12,6 km/l Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/11/2024 - 15h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 15h00 ) twitter

A Volkswagen Amarok Comfortline é a versão de entrada da picape média que passou por uma leve atualização visual, manteve o motor V6 de 258 cv e pode fazer até 12,6 km/l. Todavia, será que vale a pena pagar R$ 313,9 mil na configuração de entrada ou desembolsar mais R$ 41 mil para ter a configuração topo de linha?

Para responder essa questão o R7 Autos Carros rodou 500 km com o modelo.

Amarok no mercado de picapes

Antes de falar sobre a concorrência entre as versões, é preciso contextualizar o mercado de picapes médias no Brasil, que recentemente está bastante movimento nestes últimos anos.

No contexto do mercado, a Volkswagen Amarok encontra uma forte concorrência como a Ford Ranger, que já passou por atualizações recentes, e a Chevrolet S10, que também tem se mostrado uma opção sólida no segmento com novas atualizações visuais.

Além disso, a Fiat Titano, que chegou com preço competitivo, e a BYD Shark, com motorização híbrida, também oferecem alternativas interessantes para o consumidor desse segmento.

Essas opções, aliadas a novos lançamentos como a GWM Poer, que deve ser fabricada no Brasil, e a Mitsubishi L200 Triton, que ganhará um novo visual por aqui no próximo ano, colocam a Amarok em uma posição desafiadora, especialmente considerando que a versão atual não é a nova geração da picape, que não chegará ao Brasil.

A nova geração da Amarok não está disponível no Brasil, visto que é fabricada na África do Sul, o que aumentaria seu custo e o preço final devido à ausência de um acordo de importação com o país africano. Além disso, a Volkswagen estabeleceu uma colaboração com a Ford para compartilhar a plataforma da nova Ranger, que é produzida na Argentina e vendida no Brasil.

Assim, para contornar essa situação, a Volkswagen lançou este ano a Amarok com um facelift sutil, incorporando, no entanto, elementos visuais dos novos SUVs da marca, como o T-Cross, Nivus e Taos, incluindo a barra de LED na frente e a nova grade.

No interior, a grande novidade é a central multimídia, que oferece bom desempenho e é de fácil operação, além de um display circular chamado “Safer Tag”, posicionado no painel, que envia alertas de distância, saída de faixa e reconhecimento de placas.

Os bancos receberam novos revestimentos, enquanto o painel continua com acabamento em plástico rígido e encaixes precisos, características típicas dos modelos da marca. Por isso, leitor, quem optar pela compra deve entender que está adquirindo um modelo com visual mais clássico, semelhante à Amarok lançada em 2010.

Motor consagrado

A Volkswagen manteve o consagrado motor 3.0 V6 de 258 e 59,1 kgfm de torque, o que garante bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada. Durante o teste realizado pelo R7 Autos Carros, a picape teve um consumo médio de 12,6 km/l, com 9 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada, de acordo com os dados do Inmetro.

Apesar de a mecânica da Amarok ser consagrada e prática tanto para mecânicos quanto para clientes em termos de disponibilidade de peças, esse conjunto pode estar com os dias contados.

Um dos motivos para isso, são as novas regras de emissões do Proconve L8, que entram em vigor em 2025, que serão mais rigorosas, exigindo que a Volkswagen se ajuste para atender às exigências ambientais.

Assim, a picape média, produzida na Argentina, pode adotar o Arla 32 ou passar por modificações mais significativas, o que ainda não foi divulgado pela empresa.

Uso cotidiano

A Volkswagen Amarok com motor V6 oferece uma condução ágil. Apesar de manter um visual mais conservador com o facelift, a picape se mantém competitiva no mercado. No entanto, faltam alguns recursos de assistência ao motorista que estão presentes em concorrentes como a Toyota Hilux e a Ford Ranger, que oferecem mais tecnologia e sofisticação em termos de segurança e comodidade.

A suspensão, que não teve alteração, é firme ao passar pelos buracos das ruas brasileiras, deixando a picape confortável igual a SUV de grande porte. Falando em tamanho, a picape tem 5,35 metros de comprimento, 1,95 metro de largura e 1,85 metro de altura, a Volkswagen Amarok não é um trambolhão para andar pela cidade. Inclusive, comporta muito bem cinco adultos, visto que tem 3,09 metros de entre-eixos e bancos macios e confortáveis, sendo o do motorista e passageiros elétricos.

A posição do motorista é elevada e confortável. Lógico, para estacionar em shoppings ou mercados paulistanos o motorista tem que ser bom para fazer baliza e manobras, visto que não é uma picape do tamanho de uma Fiat Toro ou Rampage, que são menores.

Comfortline ou Extreme?

A Comfortline tem um bom pacote de equipamentos, incluindo bancos dianteiros com ajustes elétricos, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis em LED, e rodas aro 17″. O sistema multimídia touchscreen de 9″, com APP-Connect e Bluetooth, que não é a famosa VW Play, só que também não compromete, visto que conecta rapidamente o Android Auto ou Apple CarPlay, além do Safer Tag, que emite alertas de distância, saída de faixa e leitura de placas.

Embora a Comfortline seja bem equipada, a versão topo de linha Extreme oferece mais recursos e elementos visuais, como adesivo lateral, logotipo “Extreme”, faróis com função “Coming & Leaving Home”, santantônio esportivo, estribo lateral e rodas aro 20″.

A Extreme também adiciona o sistema de controle de pressão dos pneus, tornando-a uma opção mais completa em termos de acabamento e funcionalidade, o que vai refletir no preço de R$ 354.990.

Ambos os modelos, no entanto, compartilham a mesma motorização e desempenho, com a Extreme apenas oferecendo mais itens de série e um visual mais esportivo.

Vale a pena?

A Volkswagen Amarok Comfortline é uma boa escolha para quem busca uma picape com motor potente e equipamentos suficientes para o dia a dia, sem precisar investir na versão mais cara.

No entanto, se o foco for um visual mais ousado e mais recursos de série, a versão Extreme justifica o preço mais alto. Para quem busca opções mais modernas ou um custo-benefício mais competitivo, as concorrentes podem oferecer mais atrativos, especialmente com as novas versões da Ford Ranger e Chevrolet S10, visto que o facelift da Amarok segue conservador com mudanças menos ousadas.

